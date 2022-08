In ein paar Tagen ist Mallorca um ein Kino reicher: Am Freitag, den 26. August, eröffnet die Firma Ocine seine Premium-Kinos im Einkaufszentrum Porto Pi in Palma. Auf der Website des neuen Kinos können bereits jetzt Karten für die Filme erworben werden. Die Preise liegen zwischen 7 und 8,90 Euro. Nach monatelangen Umbauarbeiten stehen Kino-Gästen in dem neuen Kino bald sieben Säle zur Verfügung.

Das Kino ist mit modernster Technik und verstellbaren Sitzen ausgestattet, um den Zuschauern maximalen Komfort zu bieten. Zudem gibt es an jedem Premium-Sitz einen kleinen Tisch, auf dem Kinobesucher etwa ihr Popcorn abstellen können. An USB-Steckdosen sollen Gäste zudem ihre Mobiltelefone aufladen können. Unter anderem diese Filme laufen in dem neuen Kino Eintrittskarten können sie schon jetzt auf der Website erwerben, und zwar unter anderem für folgende Filme: "After. Amor Infinito", "Dios mío. ¿Pero qué nos has hecho?", "Padre no hay más que uno 3", "Voy a pasármelo bien" und "Tadeo Jones 3". Dazu unter "Venta anticipada", rechts ein Genre auswählen und dann auf "Ver horarios" klicken. Die regulären Eintrittskarten für die meisten Werktage (montags bis donnerstags) kosten 8,50 Euro. An Freitagen, Feiertagen, den Vorabenden von Feiertagen und wenn ein Film Premiere feiert, werden Besucher mit 8,90 Euro zur Kasse gebeten. Für die Filme am Sonntagvormittag zahlen sie 7 Euro. Sie kommen billiger hinein Daneben hat Ocine auch Sonderangebote, etwa für Senioren ab 65 Jahren, Studenten, Familien mit vielen Kindern (familias numerosas), Inhaber des "Carnet Jove", sowie Jugendliche unter 14 Jahren. Sie zahlen an den Werktagen (Mo. bis Do.) nur 7,50 Euro. Von Freitag bis Sonntag, an Feiertagen sowie den Vorabenden von Feiertagen beträgt der reduzierte Preis für sie 7,90 Euro. /sw