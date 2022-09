Insgeheim hatte sie es sich gewünscht, wirklich gerechnet hat sie damit wohl aber nicht: Alle vier Jury-Mitglieder der Gesangs-Sendung "The Voice of Germany" wollten Mallorca-Residentin Sophie Frei nach ihrem ersten Auftritt in dem Format, der am 18. August auf ProSieben ausgestrahlt wurde, in ihrem Team haben. Damit ist die Hobby-Sängerin eine Runde weiter und am Donnerstag (22.9.) erneut in dem Format zu sehen.

Als Erstes drehte sich, wenige Sekunden, nachdem die 17-Jährige mit dem Singen begonnen hatte, auf den bekannten roten Sesseln ihr Favorit Rea Garvey um. Auch Silbermond-Frontfrau Stefanie Kloß buzzerte für die junge Frau mit doppelter Staatsbürgerschaft (Schweiz, Deutschland). Ebenfalls begeistert von ihrer Gesangsperformance war offenbar Mark Forster. Mallorca-Liebhaber Peter Maffay drehte sich als Letzter um. Bei der Entscheidung, in wessen Team sie künftig weitersingen möchte, hatte Sophie Frei dann die Qual der Wahl.

Auf den Paseo Martítimo gehen

Alle Juroren versuchten, Sophie Frei in ihr Team zu bekommen, auch Mallorca-Liebhaber Peter Maffay, der zum ersten Mal in der Jury sitzt. "Du hast eine so erfrischende Art. Mit einem Song gleich alle zu begeistern, ist eine hohe Kunst", so Maffay. "Ich mache es kurz: Wir gehen mal irgendwann ein bisschen auf den Paseo Marítimo, trinken dort einen Kaffee und besprechen, was wir in Zukunft miteinander musikalisch machen, wenn du Lust hast", versuchte es Maffay.

Nach den kurzen Kommentaren der Juroren verkündete die 17-Jährige ihre Entscheidung: "Ihr habt alle unglaubliche Argumente und ich bin unglaublich glücklich, dass ihr euch alle für mich umgedreht habt. Ich bin hierhergekommen und habe gehofft, dass sich jemand bestimmtes umdreht. Das ist auch passiert. So schön all eure Argumente waren, hat mich jemand am meisten begeistert, und zwar die Person, die von Anfang an an mich geglaubt hat: Ich gehe zu Rea."

Public Viewing im Münchner Kindl

Am Donnerstag (22.9.) um 20.15 Uhr ist die Mallorca-Residentin nun erneut in der Gesangs-Show auf ProSieben zu sehen. Anlässlich der Übertragung organisiert die Familie von Sophie Frei erneut ein Public Viewing im Münchner Kindl (Casa Baviera) an der Playa de Palma.

Für Mallorca-Residentin Sophie Frei geht mit der Teilnahme bei "The Voice of Germany" ein Traum in Erfüllung. Mit nur elf Jahren hatte sich Frei bereits als Teilnehmerin bei „The Voice-Kids“ beworben. Leider wurde sie damals nicht ausgewählt. „Ich konnte da zwar auch schon gut singen und wollte meine Stimme der Welt zeigen. Mir ist es aber nicht gelungen, das auch auszustrahlen. Dafür war ich viel zu schüchtern“, sagte Sophie Frei im MZ-Interview selbstbewusst. Nun tritt sie bei dem Erwachsenen-Format "The Voice of Germany" gegen teils viel ältere Kandidaten an.

Moderiert wird "The Voice of Germany" von Melissa Khalaj und Thore Schölermann.