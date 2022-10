So langsam neigt sich die Saison dem Ende entgegen. Nach einem erfolgreichen Sommer bereiten sich die Partytempel an der Playa de Palma auf die Closing-Partys vor. Der Megapark hat am Mittwoch (5.10.) das Line-Up für die viertägige Party veröffentlicht. Der Saisonabschluss in der Trinkhalle am Balneario 5 findet vom 27. bis 30. Oktober statt.

Besonders viele Fans dürfte der Auftritt von Mickie Krause anziehen. Vor einigen Wochen war bekannt geworden, dass der Ballermann-Star und der Megapark sich trennen. Es dürfte also die letzte Show von Krause in dem Partytempel sein. Der "Zehn nackte Frisösen"-Sänger hatte am 7. April beim Softopening gesungen. Damals war der Megapark erstmals seit 2019 für das Publikum geöffnet worden. Die große Opening-Party fand einen Monat später statt. Sehen Sie hier die besten Bilder von dem Event, bei dem viele Stars auftraten: Weitere Stars bei der Closing-Party Ebenfalls auf dem Programm für das Closing sind naturgemäß weitere Stars, die hier regelmäßig auf der Bühne stehen: Isi Glück, Lorenz Büffel, Finch, Knossi oder die Atzen sind bei der Party ebenso dabei wie Tream, Candela Squad oder Almklausi. Das Line-Up vervollständigen Loona, Lucas Cordalis, Micha von der Rampe, Julian Benz, Bierkapitän, Olaf Henning, Anny, Samu und Minnie Rock. Eine verrückte Saison Der Megapark kann auf eine verrückte Saison zurückblicken. Waren die ersten Wochen noch von Debatten um Corona-Auflagen geprägt, kamen in späteren Wochen so viele Partygäste, dass teilweise sogar Eintritt gefordert wurde - quasi ein Tabubruch mit den Gepflogenheiten an der Playa. Lesen Sie hier das MZ-Interview mit Megapark-Gerry Arnsteiner vor der Wiedereröffnung im April: Megapark-Chef vor dem großen Opening an der Playa de Palma: "Wir werden uns an alle Regeln halten" Auch der Bierkönig feiert den Saisonabschluss Auch der Bierkönig hat den 27. bis 30. Oktober für die Closing-Party ausgesucht. Die Namen der auftretenden Künstler sind hier allerdings noch nicht bekannt. /pss