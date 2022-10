"Granfluencer" und "Best-Ager-Models" schwimmen derzeit auf einer Erfolgswelle: Denn Senioren sind eine wichtige Zielgruppe für die Werbung, der Markt wächst. Geht es dabei um eines neues Bild des Alterns oder doch nur um den Traum ewiger Jugend? Reporterin Salome Bader beleuchtet dieses Thema in der Arte-Reportage "Re: Mit 90 vor die Kamera. Seniorenmodels starten durch", die am Dienstag (18.10.) um 19.40 Uhr bei dem Sender ausgestrahlt wird.

Gedreht wurde in Nordspanien und auf Mallorca, wo die Senioren für anstrengende Fotoshootings im Einsatz sind. Auf der Insel will die ehemalige Innenarchitektin Renate Raschke, die bei der Bewerbung 80 Jahre alt war, mithilfe einer Agentur für "Best Ager" in Palma de Mallorca ihre Rente aufbessern, da sie finanziell zu wenig vorgesorgt hatte. Bis zu einigen tausend Euro Honorar gibt es für Shootings, besonders gefragt sind zunehmend ältere Models im Lifestyle-Bereich, um zahlungskräftige Konsumenten ab 50 Jahren anzusprechen. Für ihr Probeshooting muss die Newcomerin Raschke jedoch selbst erst einmal 300 Euro auf den Tisch legen.

Alt, aber attraktiv und gesund

Die Generation der sogenannten Babyboomer sei „eigentlich schon damit aufgewachsen, dass ihnen das Äußere sehr wichtig ist“, so Agenturchefin Silvia da Couët. Alt, aber fit heißt die Devise. Wer attraktiv und bei guter Gesundheit ist, kann mit lukrativen Werbekampagnen im Luxusbereich für Versicherungen, Banken, Gesundheit und Lifestyle gutes Geld verdienen. Die 69-jährige Protagonistin Heike Maurer, ehemalige ZDF-"Lottofee", trainiert täglich und spürte lange den Druck, besonders jugendlich aussehen zu müssen. Doch nun soll sie als Best-Ager-Model eine graue Perücke tragen, um so alt auszusehen, wie sie tatsächlich ist.

Auch ein Markenzeichen ist von Vorteil, um sich gut zu verkaufen, so wie bei dem 90-jährigen Spanier Andrés García-Carro: Er posiert stets braungebrannt in schrillen Klamotten. Der Influencer beziehungsweise "Granfluencer" startete während der Corona-Pandemie zusammen mit seiner Enkelin Celine van Heel den Instagram-Account „The Spanish King“. Damit erreicht der ehemalige Immobilienmakler über 40.000 Follower, und durch den Erfolg wurden sogar Modemarken wie Zara auf ihn aufmerksam.

Die sehenswerte Reportage über die "jungen Alten" und ihre besondere Tätigkeit ist auch in der Arte-Mediathek abrufbar. /bro