Am 22. September hatte sich Mallorca-Residentin Sophie Frei in der Gesangsshow "The Voice of Germany" in den sogenannten Battles eine Runde weiter gesungen. Am Freitag (21.10.) um 20.15 Uhr stellt sie bei den Sing-Offs auf dem Sender Sat.1 nun erneut ihr Gesangstalent unter Beweis. Die 17-Jährige tritt bei den sogenannten "Battles" gegen andere Kandidaten an.

Vier Plätze im Halbfinale werden noch vergeben! Wer schafft es in die Live-Shows? 🤗 #TheVoiceOfGermany – freitags, um 20:15 Uhr, in SAT.1 und auf Joyn Posted by The Voice of Germany on Tuesday, October 18, 2022

Gegen Benny Gremmler sang Frei damals "SOS" von Abba im Duett. Wer Freis letzten Auftritt und auch die Meinungen der Jury-Mitglieder dazu verpasst hat, kann ihn sich hier noch einmal ansehen:

"Eine richtig geile Performance"

"Ihr habt eine richtig geile Performance abgeliefert", fand Rea Garvey nach dem Auftritt. Peter Maffay äußerte sich wie folgt: "Den Song hat man viele Male gehört. Heute Abend hat man ihn richtig gut gehört. Ich persönlich finde, dass ihr beiden sehr, sehr schön zusammen harmoniert. Eure Stimmen passen wunderbar zusammen. Ich finde, Sophie ist wie so ein kleiner Honigtopf. Und du solltest eigentlich eine Biene sein, die richtig drum schwirrt. Das hättest du vielleicht ein bisschen noch ausleben sollen. Das hätte sich gelohnt. Aber von den Stimmen her großartig", so der Mallorca-Liebhaber.

Auch Mark Forster lobte besonders Sophie Frei: "Ihr habt beide unique Stimmen. Dadurch habt ihr den Song von Abba fresher gemacht. Ich finde aber, dass Sophie dir durch ihre Performance ein bisschen die Show gestohlen hat, Benny.... Ich glaube, ich würde an Sophie glauben." Letztlich entschied sich Juror Rea Garvey, der beide Kandidaten betreut hatte, für Sophie Frei.

"Ich war schon lange nicht mehr so glücklich", sagte die 17-Jährige nach dem Auftritt. "Musik ist mein Leben."

Mallorca-Residentin im Halbfinale?

Anlässlich der Übertragung organisiert die Familie von Sophie Frei erneut ein Public Viewing im Münchner Kindl an der Playa de Palma. Schafft die Hobby-Sängerin auch diese letzte Hürde, hat sie sich das Ticket für das Halbfinale von "The Voice of Germany" gesichert. Das Halbfinale findet am 28. Oktober live in Berlin statt und wird ebenfalls auf Sat.1 ausgestrahlt.

Für Mallorca-Residentin Sophie Frei geht mit der Teilnahme bei "The Voice of Germany" ein Traum in Erfüllung. Mit nur elf Jahren hatte sich Frei bereits als Teilnehmerin bei „The Voice-Kids“ beworben. Allerdings wurde sie damals nicht ausgewählt. „Ich konnte da zwar auch schon gut singen und wollte meine Stimme der Welt zeigen. Mir ist es aber nicht gelungen, das auch auszustrahlen. Dafür war ich viel zu schüchtern“, sagte Sophie Frei im MZ-Interview selbstbewusst. Nun tritt sie bei dem Erwachsenen-Format "The Voice of Germany" gegen teils viel ältere Kandidaten an.

Moderiert wird "The Voice of Germany" von Melissa Khalaj und Thore Schölermann. In der Jury sitzen in diesem Jahr neben Mallorca-Liebhaber Peter Maffay, Stefanie Kloß (Silbermond), Rea Garvey (Reamonn) und Marc Forster.