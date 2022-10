Sieben Jahre lang mussten Fans der Wok-WM auf Pro Sieben warten. Am 12. November kann man sich das kuriose Rennen auf den asiatischen Küchenutensilien wieder anschauen. Fans des Ballermanns dürfen sich auf ein "Team Mallorca" freuen, das aus den Schlagersängern Lorenz Büffel, Isi Glück, Markus Becker und Jürgen Milski besteht.

Zudem wird der gelegentlich im Megapark auftretende Rapper Eko Fresh für das "Team Türkei" antreten. Im "Team World Wide Wok" ist Jens "Knossi" Knossalla dabei, der in diesem Sommer ebenfalls an der Playa zu sehen war. Bei den Einzelwettbewerben tritt zudem Sänger und Katzenberger-Gatte Lucas Cordalis an.

Auch die Kelly Family ist dabei

Die Rückkehr der Wok-WM nach der mehrjährigen Pause war bereits im Februar verkündet worden. Neben den schon genannten Teilnehmern gibt es unter anderem ein Team, das aus Mitgliedern der Kelly Family bestehen wird, sowie eine Mannschaft, die für Polen antritt, ein zweites "Team World Wide Wok" sowie ein "Team TV Total".

Hier sollte eigentlich der ehemalige Profitorwart Tim Wiese antreten. Dessen Teilnahme wurde kürzlich aber abgesagt. Eine Begründung wurde nicht geliefert, es gilt aber als wahrscheinlich, dass dessen Kontakte in die rechte Szene der Auslöser gewesen sein dürften.

Die Show ist bereits ausverkauft

Die Wok-WM, die live übertragen wird, findet in diesem Jahr in Winterberg im Hochsauerland statt. Die 5.000 Karten, um bei dem Event vor Ort dabei zu sein, sind seit längerem ausverkauft. Das deutet darauf hin, dass Pro Sieben mit der Entscheidung, den Wettbewerb zu reaktivieren, richtig gelegen haben könnte.

Der Wettkampf war im Jahr 2003 im Rahmen der Sendung "Wetten dass...?!" vom ehemaligen TV Total-Moderator Stefan Raab erfunden worden, der damit eine Saalwette einlöste. Später wurde das Event im Zuge der TV-Total-Sondersendungen in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen ausgetragen. Insgesamt gab es 13 Ausgaben der Wok-WM. /pss

