Die fünfte Staffel der Serie "The Crown" – die Erste, die auf Mallorca gedreht wurde – startet am 9. November auf Netflix. Die Dreharbeiten, die im vergangenen Jahr an verschiedenen Orten der Insel wie Sant Elm, dem Club de Mar oder Sa Calobra stattfanden, sind ab diesem Datum auf dem Streaming-Portal zu sehen, das gerade den Trailer für die zehn Folgen der vorletzten Staffel in den sozialen Netzwerken veröffentlicht hat.

Die Episoden decken Anfang bis Mitte der 90er-Jahre ab, und neben Königin Elisabeth II. spielen auch der Prinz und die Prinzessin von Wales Hauptrollen in einem Großteil des erfolgreichen Filmmaterials über die britische Königsfamilie.

Sowohl Elizabeth Debicki, die Lady Di spielt, als auch Dominic West, der Prinz Charles verkörpert, haben im vergangenen Jahr einen Familienausflug nach Neapel in Begleitung ihrer Söhne Prinz William und Prinz Harry auf Mallorca nachgestellt. Anlass ihrer Reise war, ihren zehnten Hochzeitstag zu feiern und die Gerüchte über eine Ehekrise zu dementieren, die bereits im Umlauf waren.

Teil der sechsten Staffel erneut auf Mallorca gedreht

Was die sechste und letzte Staffel betrifft, so wurde ein Teil davon erneut auf Mallorca gedreht und erzählt die Geschichte von Lady Di's letztem Sommer mit Dodi Al-Fayed vor dem verhängnisvollen Unfall in Paris, bei dem sie ihr Leben verloren. Netflix-Quellen wollten sich noch nicht zu Details über die Dreharbeiten zur sechsten Staffel der Serie äußern, bestätigten aber, dass Dianas Unfall auf jeden Fall nicht gefilmt wird. Die Dreharbeiten auf der Insel wurden vergangene Woche beendet und die Crew der Produktionsfirma Left Bank Pictures zog für die letzten Tage nach Barcelona.

La escena de los paparazzis persiguiendo a #LadyDi en París se ha repetido hoy en la calle Maestro Nicolau de Barcelona. Próximamente en @NetflixES @TheCrownNetflix pic.twitter.com/XXdBOanOjz — Joan Vehils (@jvehils) 22 de octubre de 2022

Am frühen Samstagmorgen (22.10.) wurden auf der Plaça Francesc Macià in der katalanischen Metropole die ersten Szenen mit der Schauspielerin Elizabeth Debicki gedreht. Einige Zuschauer konnten sie elegant unter einem Regenschirm und mit Sonnenbrille beobachten, während ihr Stunt-Double ebenfalls zu sehen war. Der stattliche Platz wurde in eine Pariser Durchgangsstraße im Jahr 1997 verwandelt, auf der ein schwarzer Mercedes von Paparazzi verfolgt wurde.

Peter Morgans erfolgreiche und aufwendige Inszenierung dreht sich um das britische Königshaus, das weltweit eine große Fangemeinde hat, und um eine große Abfolge von Figuren und Situationen seit Beginn der Regentschaft von Elisabeth II. Am 9. September sagte das Filmteam die Dreharbeiten in den Jardinets de Gràcia wegen des Todes von Königin Elisabeth II. ab. In einer kurzen Erklärung an die Presse in Hollywood sagte Morgan, die Serie sei ein "Liebesbrief" an die Königin, und er habe im Moment nichts hinzuzufügen, nur Schweigen und Respekt. /bro