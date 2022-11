Kaum hat die Playa de Palma mit einem mehrtägigen Closing den Abschluss eines in vielerlei Hinsicht erfolgreichen Sommers gefeiert, da gibt der Megapark schon einen Ausblick auf die kommende Saison bekannt. Wer also ungeduldig auf den nächsten Party-Urlaub wartet, kann jetzt schon mal die Flüge buchen.

An diesem Tag findet das Soft-Opening im Megapark statt

Wie der Partytempel über Social Media bekannt gab, wird das sogenannte Soft-Opening im Vergleich zu diesem Jahr um eine Woche vorgezogen und findet am 30. März statt. Wer also schon zu Ostern ein wenig an der Playa de Palma feiern will, hat hier die Möglichkeit.

Ende April gibt es vier Tage Opening-Party im Megapark

Die große, mehrtägige Opening-Party findet einen Monat nach der Eröffnung statt. Vom 27. bis 30. April werden die großen Namen auf der Bühne stehen, die die Saison prägen sollen. Nach dem Rauswurf von Mickie Krause, dem Karriereende von Jürgen Drews und dem wahrscheinlichen Aus von Finch ist derzeit noch unbekannt, welche Zugpferde die Partymeute im kommenden Sommer in das Lokal locken sollen. Twitch-Star Jens "Knossi" Knossala gilt als möglicher Nachfolger Krauses. Gerüchten zufolge ist aber auch ein Playa-Comeback von Verschwörungsschwurbler Michael Wendler nicht ausgeschlossen.

Lesen Sie alles über die Gerüchteküche um die neue Saison hier:

An diesen Terminen ist das Saison-Closing im Megapark

Das Ende der Saison steht auch schon fest. Vom 26. bis 29. Oktober können die Massen noch einmal an die Playa strömen, um das Closing zu zelebrieren.

Offen ist dann noch, auf was für einen Sommer dann zurückgeblickt werden kann. Alle Bemühungen, den Sauftourismus nach der Pandemie einzuschränken, sind in diesem Jahr weitgehend gescheitert. Kann 2023 das Jahr sein, in dem die Bestrebungen des Unternehmerverbands Palma Beach fruchten? Wir dürfen gespannt bleiben.

Lesen Sie unseren Rückblick auf den Party-Sommer an der Playa de Palma hier: