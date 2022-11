Kaum hat die Playa de Palma mit einem mehrtägigen Closing den Abschluss eines in vielerlei Hinsicht erfolgreichen Sommers gefeiert, da haben der Megapark und der Bierkönig schon einen Ausblick auf die kommende Saison bekanntgegeben. Wer also ungeduldig auf den nächsten Party-Urlaub am Ballermann wartet, kann jetzt schon mal die Flüge buchen.

Das sind die Termine im Bierkönig Fußball-WM im Winter Der Bierkönig ist das ganze Jahr über geöffnet und könnte im November und Dezember ein wichtiger Treffpunkt während der Winter-Fußball-WM sein . Zumindest bei den Spielen der deutschen Nationalmannschaft dürfte sich dort eine größere Menge an Fans zusammentun. Opening-Party vom 20. bis 23. April Der Partytempel, der in der vergangenen Saison etwas gelitten hat, will ab Mitte April wieder die feierfreudigen Urlauber anlocken. Die große Opening-Party findet vier Tage lang vom 20. bis 23. April statt. Das sind die Termine im Megapark Soft-Opening am 30. März Wie der Partytempel bekannt gab, findet das Soft-Opening am 30. März statt. Wer also schon zu Ostern ein wenig an der Playa de Palma feiern will, hat hier die Möglichkeit. Opening-Party vom 27. bis 30. April Die große, mehrtägige Opening-Party findet einen Monat nach der Eröffnung statt. Vom 27. bis 30. April werden die großen Namen auf der Bühne stehen, die die Saison prägen sollen. Nach dem Rauswurf von Mickie Krause, dem Karriereende von Jürgen Drews und dem wahrscheinlichen Aus von Finch darf man gespannt sein, mit welchen Künstlern der Megapark im kommenden Jahr auftrumpfen will. Saison-Closing vom 26. bis 29. Oktober Das Ende der Saison steht auch schon fest. Vom 26. bis 29. Oktober können die Massen noch einmal an die Playa strömen, um das Closing zu zelebrieren. Was bringt der kommende Party-Sommer an der Playa de Palma? Die vergangene Saison war die erste nach der Pandemie und war von Exzessen geprägt. Alle Bemühungen des Unternehmerverbandes Palma Beach, den Sauftourismus einzuschränken, sind in diesem Jahr weitgehend gescheitert. Man darf gespannt sein, inwieweit sich diese Entwicklung im kommenden Jahr fortsetzt. Lesen Sie unseren Rückblick auf den Party-Sommer an der Playa de Palma hier: Zum Ende der Party-Saison auf Mallorca: Was 2022 passiert ist, wird kaum zu steigern sein