Die beliebte Samstagabendsendung "Wetten, dass...!?" kommt mit Thomas Gottschalk zurück ins Fernsehen. Am 19. November wird die Sendung wieder ausgestrahlt, nachdem im November 2021 bei einer Sonderausgabe rund 14 Millionen Menschen eingeschaltet hatten. Auch im Jahr 2023 soll es eine weitere Sendung geben.

Für viele Fans des legendären Programms stellt sich mit der Rückkehr des Formats auch die mit viel Hoffnung verbundene Frage, ob das Comeback der Sendung auch eine Aufzeichnung auf Mallorca beinhalten könnte.

Stierkampfarena zu baufällig für großes Event

Zu dem Thema hat sich Gottschalk nun gegenüber der Zeitschrift "Hörzu" geäußert. Die Antwort des Showmasters dürfte die Fans enttäuschen. "Das war zwar immer ein Gesprächsthema", erklärte der 72-Jährige. "Aber von der Einschaltquote her letztlich enttäuschend. In der Erinnerung der ZDF-Zuschauer ist die Sommerausgabe darüber hinaus untrennbar mit der Stierkampfarena auf Mallorca verbunden. Dieses Bauwerk ist inzwischen allerdings baufällig und würde so eine große Veranstaltung gar nicht mehr überleben."

Die Sendung war insgesamt sechsmal in der Arena in Palma aufgezeichnet worden (1999, 2007, 2009–2011, 2013). In besonderer Erinnerung blieb die erste Sendung im Jahr 1999. Thomas Gottschalk, der kurz vor der Sendung einen Bandscheibenvorfall erlitt, verlieh bei der Gelegenheit dem Schlagersänger Jürgen Drews den Spitznamen "König von Mallorca".

Proteste bei den Mallorquinern

Ein weiteres Highlight war der Auftritt des Latino-Pop-Superstars Ricky Martin. Zudem anwesend waren die Backstreet Boys, Model Tyra Banks und Sophia Loren. Während das deutsche Publikum die Show feierte, kam es auf mallorquinischer Seite zu Protesten. Die Einheimischen beschwerten sich, sie bekämen nicht gleichberechtigt mit deutschen Gästen Eintrittskarten.

Zu den Gästen bei späteren Ausgaben gehörten u.a. Lionel Richie, Cameron Diaz, Jennifer Lopez, Heidi Klum und Bon Jovi. /pss