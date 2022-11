Und es wurde Licht: Mit einem bunten Rahmenprogramm ist am Samstagabend (19.11.) die Weihnachtsbeleuchtung in Palma de Mallorca angeknipst worden. Trotz des regnerischen Wetters war der Ansturm beträchtlich, kleine und große Fans des feierlichen Lichterglanzes drängten sich in der Innenstadt. Nach dem milden Wetter der vergangenen Wochen war es für viele die erste Gelegenheit, die Winterkleidung aus dem Schrank zu holen.

Nach einem bunten Vorprogramm am Nachmittag war es dann am Abend soweit: Auf der Plaça de la Reina am Borne-Boulevard sowie auf dem Rathausplatz (Cort) wurde der Countdown zur Inbetriebnahme der Weihnachtsbeleuchtung heruntergezählt. Pünktlich um 20 Uhr erstrahlte dann die Beleuchtung - insgesamt 282 Kilometer Lichterketten mit 964 Leuchtkugeln und Sternen, 266 Leuchtbögen sowie weiterer Dekoration im gesamten Stadtgebiet. Den Knopf zur Inbetriebnahme durften Cristina Galea, Silvia Isabel Fernández und Amina Bouzidi betätigen - sie vertreten die Vereinigung Gira-Sol, die sich für Personen mit psychischen Problemen einsetzt.

Die weiteren Protagonisten waren ein zwölf Meter hoher Leuchtstern an der Porta de Santa Catalina sowie gewaltige Leuchtbögen im Carrer Nuredduna. Der riesige Weihnachtsbaum wurde dieses jahr im Parc de les Estacions, am Zentralbahnhof, aufgestellt - Fotomotive für alle einheimische Besucher wie auch Mallorca-Urlauber sind also ausreichend vorhanden.

Die Neuanschaffungen für die Beleuchtung schlugen mit rund einer halben Million Euro zu Buche, insgesamt gibt die Stadtverwaltung in diesem Jahr 1,6 Millionen Euro für den feierlichen Glanz aus – im vergangenen Jahr war es knapp unter einer Million. Wegen der Energiekrise erstrahlt die Weihnachtsbeleuchtung in Palma de Mallorca weniger lang als in den vergangenen Jahren – wochentags bis 22 Uhr, an den Wochenenden bis 24 Uhr und lediglich an den Weihnachtsfeiertagen bis 6 Uhr morgens.

Auch die ersten Weihnachtsmärkte haben geöffnet, so etwa wurden knapp 200 Stände in der Innenstadt von Palma aufgebaut. Eine Übersicht über Standorte und Termine finden Sie hier. /ff