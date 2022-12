Das sind unsere fünf Freizeit-Tipps fürs Wochenende auf Mallorca

Am Sonntag (4.12.) fängt der frühe Vogel den Wurm: Um 9 Uhr morgens beginnt das Highlight der Fira de Sa Perdiu in Montuïri, nämlich der Sangeswettbewerb der (eher schnatternden) Rebhühner. Im Anschluss folgt ein buntes Messeprogramm.

Tipp 2: Auf Son Bauló einen recht unbesinnlichen Tag erleben

Comedy zur Adventszeit gibt es am 4.12. um 13 Uhr auf der Kulturfinca Son Bauló: Von der Bühne aus schallen dann die schlimmsten Weihnachtsgedichte und unbesinnliche Adventsgeschichten. Moderiert wird die Show, die um 13 Uhr beginnt und 20 Euro kostet, von Inselradio-Moderator Jörg Jung. Auch Entertainer Yo Petit ist mit dabei. Unter den Gästen sind die Halbfinalistin von "The Voice of Germany 2022", Sophie Frei, Krimiautorin Lilly Alonso wie auch der Ex-Hollywood-Regisseur Karl Kases. Außerdem wird unter den Zuschauern eine echte Nordmann-Tanne verlost. Auf Wunsch gibt es um 11 Uhr ein Brunch-Buffet für 22 Euro. Infos: son-baulo.de

Tipp 3: Tanz zwischen Fiktion und Realität in Palma sehen

Im Rahmen des Festival de la Poesia de la Mediterrània zeigt die spanische Tänzerin und Choreografin Sol Picó am 4.12. um 18 Uhr „Malditas plumas“ im Teatre Principal. Das Stück spielt in Barcelona und ist unter anderem von Zeitschriften inspiriert. Auf Spanisch und Katalanisch, Eintritt: 8 bis 25 Euro. Karten / Infos: hier.

Tipp 4: Schon mal die ersten Plätzchen backen

Die evangelische Gemeinde lädt zum Plätzchenbacken ein. Los geht es an diesem Freitag (2.12.) um 15 Uhr im Gemeindehaus in Arenal. Das Naschwerk ist für den Adventsbasar (10.12.) gedacht. Ein Plätzchen mehr oder weniger fällt aber sicher nicht auf …. Infos: hier.

Tipp 5: Elekronische gesteuerte Eisbären beim Circo Alegría bestaunen

Zu einer Zeitreise ins 19. Jahrhundert lädt noch bis zum 8. Januar der Circo Alegría an. Die Festland-Truppe, die jedes Jahr zu

Weihnachten in Palma gastiert, will mit ihrer neuen Show an die Anfänge des Zirkus erinnern, als die Artisten noch mit Tieren

übers Land zogen. Wobei die Bären heutzutage elektronisch gesteuert sind. Zum Beispiel am Samtag (3.12.), um 12 Uhr oder 16.30 Uhr, Son Fusteret, Camí Vell de Bunyola, ab 13,50 Euro, Karten: circoalegria.es