Vom Ballermann zum Eurovision Song Contest? Der Mallorca-Sänger Matthias Distel (46) alias Ikke Hüftgold hat entsprechende Ambitionen und tritt dieses Jahr beim Voting für den deutschen Vorentscheid an, der für den 3. März angesetzt ist. Der Eurovision Song Contest selbst soll vom 9. bis zum 13. Mai im britischen Liverpool stattfinden. Acht Plätze für den Vorentscheid wurden schon vergeben, über den neunten wird über die Kurzvideoplattform TikTok entschieden - und hier kommt Hüftgold ins Spiel.

Auf dem Account von ESC Deutschland können Fans bis zum 3. Februar um 20 Uhr für den Sänger abstimmen. Sein Beitrag, der so manchem Song, der bereits beim Eurovision Song Contest zu hören war, in Sachen Inhalt wohl in nichts nachsteht: Das "Lied mit gutem Text": "Wir brauchen endlich mal ein Lied ohne Saufen / Wir brauchen endlich mal ein Lied ohne Sex / Wir brauchen endlich mal ein Lied ohne Drogen / endlich mal ein Lied mit gutem Text - und der geht! La La La La - La La La La ..."

Gefesselt mit Häftlings-Uniform

In seinem "Bewerbungsvideo" treibt der Ballermann-Sänger die Selbstironie auf die Spitze: Er sitzt in Häftlings-Uniform, gefesselt mit Handschellen und Klebeband, auf einem Stuhl und trällert mit einer Papiertüte auf dem Kopf zunächst Lena Meyer-Landruts Gewinner-Song "Satellite" von 2010 vor sich hin. Einer Ermahnung aus dem Off, keine ESC-Lieder zu singen, widersetzt sich Hüftgold und stimmt sein eigenes Lied an.

Seinen Vortrag begleitet er mit hochgehaltenen Pappschildern, die verkünden: "Diese Person ist für den ESC nicht geeignet", "Partyschlager ist unbedeutend ... und schadet dem Ansehen unseres Landes in ganz Europa" oder "Wir wollen Lena zurück". Das Video hat (Stand 28.1.) bereits deutlich mehr Aufrufe (rund 120.000) als die seiner fünf Konkurrenten (Platz zwei hat derzeit 52.000).

Stefan Stürmer unterstützt Ikke Hüftgold

Unterstützung bekommt Ikke Hüftgold etwa vom Schlagersänger Stefan Stürmer. Dieser kommentierte unter dem Video: "Wenn nicht Ikke wer dann? #teamikke". Ein anderer Kommentar lautet: "Ich finde es genial. Wenn wir schon wir schon wie immer 0 Punkte bekommen, dann wenigstens mit super Partystimmung. Votet für Ikke."

Sollte der Sänger tatsächlich gewinnen und den letzten Startplatz ergattern, muss er danach allerdings noch in der Livesendung gegen die acht bereits qualifizierten Kandidaten antreten. Um für Ikke Hüftgold abzustimmen, braucht man einen TikTok-Account und kann damit jeden Tag eine Stimme abgeben. Am 4. Februar um 18 Uhr wird auf eurovision.de live das Ergebnis des Votings bekanntgegeben. /bro