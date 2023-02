Wenn zwei sich streiten, freuen sich am Ende beide. Kult-Ballermann Sänger Mickie Krause und die Event-Maschinerie „Megapark“ an der Playa de Palma haben sich nach einer kurzen, aber durchaus intensiven Meinungsverschiedenheit auf Mallorca wieder vertragen. Eigentlich war Krause für 2023 vom Megapark beurlaubt worden. Doch der Urlaub ist jetzt gestrichen. Schon Ende März soll es wieder losgehen.

Deshalb kam es zum Streit mit dem Megapark

Noch im September vergangenen Jahres dachte Mickie Krause in einem Social Media Video laut über eine möglichen Mallorca-Pause nach. Kurz danach beurlaubte ihn überraschend sein Arbeitgeber, der Megapark, für die komplette Saison 2023 und wünscht ihm in einer kurzen Presseerklärung einen schönen Urlaub. Dieser Eskalation vorausgegangen war beidseitige Unzufriedenheit. Beide Seiten warfen sich mangelnden Respekt vor - nach 24 Jahren Zusammenarbeit. Gesprächs- und Schlichtungsversuche scheiterten.

Als erste Presseberichte den Streit aufgreifen, kam es zum Zerwürfnis. Die Zusammenarbeit wurde ausgesetzt. „Aufgrund verschiedener Äußerungen in der Öffentlichkeit haben wir Mickie Krause beurlaubt“, sagt Gerald Arnsteiner, CEO des Megapark zur MZ. Am 27. Oktober 2022 verabschiedete sich Krause auf der Bühne des Megaparks mit einem Cover von „My Oh My“ von Slade: „wir sind jedes Jahr auf Malle – is datt schön.“

Mickie Krause will der neue König von Mallorca werden

Die Fans trauerten bereits im Winter. Krauses Show (alleine 48 in der vergangenen Saison) sind für sie in jedem Urlaub ein Muss. Ein Mallorca-Besuch ohne den 52-jährigen Sänger ist für sie undenkbar. Doch schon im Januar kam wieder Bewegung in die Sache. Gerald Arnsteiner und Mickie Krause telefonierten, dann trafen sie sich. Arnsteiner: „Wir haben uns ausgesprochen. Dabei gab es auch definitiv keinen Kniefall von irgendeiner Seite“. Krause ergänzt: „Wir haben uns geeinigt, dass es weitergeht. Ich sag immer, wo gehobelt wird, fallen Späne und wir sind ja alle erwachsen genug und haben bewiesen, dass wir auch vernünftig genug sind“.

Also Ende gut – alles gut und das zur passenden Zeit. „Am 3.Juni 1998 hatte ich meinen ersten Auftritt auf Mallorca“, so Krause zur MZ, „und deshalb es gibt keinen besseren Ort als den Megapark, um mein 25. Bühnenjubiläum zu feiern“. Geplant sind mindestens 25 Auftritte. „Jürgen Drews hat mir die Verantwortung übertragen, die Aufgaben des Königs von Mallorca zu übernehmen und so etwas kann man ja nicht absagen!"