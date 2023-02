In der „fünften Jahreszeit“ herrscht auch auf der Insel ein buntes Treiben: Ab Donnerstag (16.2.) finden überall auf Mallorca Karnevals- und Kinderkarnevalsumzüge (genannt "Sa Rua" und "Sa Rueta") statt, die von ausgelassenen Feiern und Rahmenprogramm begleitet werden. Die genauen Zeiten erfahren Sie auf den Webseiten oder den Facebook-Seiten der jeweiligen Gemeinden – eine umfangreiche Auswahl finden Sie auch im Veranstaltungskalender der aktuellen MZ.

Den größten Umzug der Insel zelebriert Palma am Sonntag (19.2.) ab 17 Uhr: „Sa Rua“ verläuft über Rambla, Carrer Unió und Jaume III. Am Ende werden in verschiedenen Kategorien die besten Wagen und Kostüme prämiert, und es gibt auf der Plaça del Rei Joan Carles I. eine rauschende Party mit Animation und Livemusik – gleichermaßen ein Spaß für Insulaner, Residenten und Urlauber.

Karneval an der Playa de Palma

In der Urlauberhochburg s'Arenal haben sich die Rathäuser von Palma und Llucmajor dieses Jahr mit Hoteliersvereinigung der Playa de Palma zusammengetan, um den Karneval zu organisieren. Sie stellen jeweils ein Mitglied für die Jury, die am Ende die schönsten Wagen und Kostüme küren wird. Es gibt pro Kategorie drei Preise zu gewinnen: Der beste Wagen wird mit 500 Euro, das originellste Kostüm mit 300 Euro belohnt.

Aufstellung für den Umzug ist um 14.30 Uhr am Carrer Costa i Llobera in Son Verí, die Rua läuft dann über die Avenidas Miramar und Nacional und endet an der Plaça de les Maravelles in S'Arenal. Ab 17.30 Uhr gibt es dort Kinderanimation.

Feier im Deutschen Eck

Rheinische Frohnaturen, die lieber unter Landsleuten feiern wollen, können etwa das „Deutsche Eck“ an der Playa ansteuern, wo am Donnerstag, Karnevalssamstag und Rosenmontag jeweils ab 11.11 Uhr kräftig gefeiert wird – mit DJ, typischem Essen und einem Kostümwettbewerb.

Das mallorquinische Äquivalent zu Bräuchen wie der „Nubbelverbrennung“ in Köln ist dann am Dienstag (21.2.) das „Begräbnis der Sardine“ – die Bestattungszeremonie eines Fisches aus Pappe, mit der der Karneval verabschiedet und die Fastenzeit eingeläutet wird. /bro