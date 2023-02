Bald hat es sich auf der Insel ausgeträllert: Am Samstag (25.2.) um 20.15 Uhr zeigt RTL nach den Folgen am 18. und 22. Februar die letzte auf Mallorca gedrehte Folge des Gesangsformats "Deutschland sucht den Superstar". Wie bereits berichtet, wurde der Deutschland-Recall der 20. und letzten Staffel des Formats, bei dem Mallorca-Liebhaber Dieter Bohlen in der Jury sitzt, erstmals auf Mallorca gedreht. Danach geht es für die Teilnehmer, die sich qualifiziert haben, weiter in die offiziellen Auslands-Recalls nach Thailand.

Das war bisher von Mallorca zu sehen

In den bisherigen eineinhalb Mallorca-Folgen sahen die Zuschauer, wie die Kandidaten am Strand von Colònia de Sant Jordi mit Cocktails anstießen, im Anschluss auf einem Acker nahe Campos ihre Zelte aufschlugen, um später auf der Alpaka-Farm in der Gemeinde Felanitx die ihnen zugeteilten Songs zu performen. Auch Mario Teusch, der ab und an etwa in "Krümels Stadl" in Peguera auftritt und Kandidat der 5. Staffel der Gesangsshow war, trat dort als Überraschungsgast auf.

Das sieht man in der neuen Folge von Mallorca

Vom Acker geht es für die talentiertesten Kandidaten in der Folge vom 25. Februar in eine Villa nahe Santanyí. "Für gute Leistung gibt's natürlich was. Ihr werdet jetzt schöne Unterkünfte kriegen, wo ihr euch wohlfühlt. Denn Leistung muss belohnt werden", kündigt Juror Dieter Bohlen den Teilnehmern in der Folge an.

„Guten Morgen, Mallorca!“, rufen die Kandidaten Fatih Yüksel, Dilara Sabahat und Monika Gajek in der Folge euphorisch vom gemeinsamen Balkon der Villa. Das Leben in der luxuriösen Herberge hebt die Stimmung unter den verbliebenen Recall-Teilnehmer merklich. Doch in einigen Gesprächen wird so mancher Teilnehmer auch sentimental. Die Kandidaten würden zunehmend mehr merken, wie sehr ihnen ihre Liebsten in der Heimat fehlen, heißt es in der Programmbeschreibung. Tilly Horn etwa habe Sehnsucht nach ihren Kindern, Jill Lange nach ihrem Freund und Zeno Rubens Barbieri Reuter kommen schon beim Gedanken an seine Schwester die Tränen.

Einheimische Band und Flamenco

Doch die Kandidaten sind auch fleißig am Üben, bevor es am Abend eine Belohnung gibt. "Zu den traditionellen Klängen einer einheimischen Band und den Darbietungen zweier Flamenco-Tänzerinnen feiern die DSDS-Kandidat:innen einen feurigen spanischen Abend und können sich endlich mal ein wenig entspannen", liest man in der Programmbeschreibung.

Jetzt zählt es am Hafenstrand von Colònia de Sant Jordi

Nach dem ersten Jury-Set auf der Alpaka-Farm in Felanitx findet am Folgetag das zweite am Hafenstrand des beliebten Badeorts Colònia de Sant Jordi statt. Unter der mallorquinischen Sonne sitzen Dieter Bohlen, Pietro Lombardi und die Jury-Neuzugänge Katja Krasavice und Leony. Jetzt stellt sich die Frage: Wer performt in seinen Gruppen nochmals am besten und sichert sich das Ticket für die nächste Runde?

Überraschend: freiwilliger Ausstieg aus dem Format

Als die Entscheidung vermeintlich gefallen ist, macht ein Teilnehmer noch eine unerwartete Ansage: ein freiwilliger Ausstieg aus dem Format. Damit wird die Liste der Kandidaten für die nächste Runde wieder durcheinandergewürfelt und eröffnet womöglich neue Perspektiven für andere Teilnehmer.

Rückkehr von Dieter Bohlen in die Jury

Mallorca-Liebhaber Dieter Bohlen kehrt in diesem Jahr nach einjähriger Abstinenz bei "DSDS" in die Jury zurück. Insgesamt 18 Staffeln lang saß Bohlen, der einen Teil des Jahres im Südwesten der Insel verbringt, hinter dem Jury-Pult. Lediglich 2022 setzte er nach seinem Rauswurf durch RTL aus, Florian Silbereisen sprang ein. Bohlen und seine Schlagfertigkeit sind sozusagen das Aushängeschild der Sendung.

Auf Mallorca wurde während einer Woche im Oktober 2022 für die Jubiläumsstaffel gefilmt. Gedreht wurde das Format zwar vorab auch schon einmal auf der Insel (Auslands-Recalls). Anlässlich der Jubiläumsstaffel wurde der Deutschland-Recall in diesem Jahr aber erstmals nach Mallorca verlegt.