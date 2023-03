Ballermann-Sänger Ikke Hüftgold hat am Freitagabend (3.3.) die Teilnahme am Eurovision Song Contest in Liverpool verpasst. Der 46-Jährige landete beim Vorentscheid, der in der ARD ausgestrahlt wurde, mit seinem Song "Lied mit gutem Text" auf dem zweiten Platz. Hüftgold war als Favorit ins Rennen um die Teilnahme am Schlagerwettbewerb gegangen. Freuen durfte sich die Hamburger Metalband Lord Of The Lost, die das Publikum mit ihrem Song "Blood & Glitter" überzeugen konnte und Deutschland am 13. Mai in der britischen Hafenstadt vertreten wird.

"Ein ordentliches Ergebnis" Ikke Hüftgold, der erst vergangenes Jahr nach mehrjähriger Pause sein Mallorca-Comeback gefeiert hatte, zeigte sich dennoch zufrieden. Gegenüber der "Bild" erklärte er: „Das war schon ein ordentliches Ergebnis. Ich fühle mich toll. Ich bin Zweiter geworden, bei einem Wettbewerb, der weltweit stattfindet und ich bin national die Nummer eins. Ich war der einzige mit deutschem und mit gutem Text und das muss reichen.“ In dem Song heißt es unter anderem: "Wir brauchen endlich mal ein Lied ohne Saufen/Wir brauchen endlich mal ein Lied ohne Sex/ Wir brauchen endlich mal ein Lied ohne Drogen/ endlich mal ein Lied mit gutem Text - und der geht! /La La La La - La La La La" Das ist Ikke Hüftgold Hüftgold, der mit bürgerlichem Namen Matthias Distel heißt, trat ab 2009 im Bierkönig auf und wurde mit Songs wie "Dicke Titten, Kartoffelsalat" schnell einer der erfolgreichsten Künstler an der Playa de Palma. Im Jahr 2016 verteilte er als Protest gegen die Benimmregeln in der Partyhochburg 4.000 Bierdosen. Die Party eskalierte. Im Jahr darauf ließ der Bierkönig Hüftgold nicht mehr auftreten. 2022 spielte er erstmals wieder in der neu eröffneten "Stürmer Arena". Gegenüber der MZ erklärte er seine Musik damals so: "Wir machen Satiremusik für gut gelaunte Menschen." Ballermann-Provokateur Ikke Hüftgold: "Ich finde es gut, dass es andere Regeln gibt" Distel betreibt das Plattenlabel Summerfield Records, das zahlreiche Ballermann-Künstler wie Lorenz Büffel, Mia Julia und Isi Glück herausgebracht hat. Auch der Erfolgssong "Layla" von DJ Robin und Schürze wurde von der Firma produziert. /pss