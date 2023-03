Wie die Bild-Zeitung erfahren haben will, könnte der Sieger der noch nicht ausgestrahlten neuen Staffel "Kampf der Realitystars" bereits bekannt sein. An dem Format, das kürzlich in Thailand gedreht wurde, nehmen auch die aus dem Vox-Format "Goodbye Deutschland" bekannte Auswanderin Peggy Jerofke und Ex-Bachelor Paul Janke teil.

Ist der Gewinner / die Gewinnerin schon bekannt?

Wer den vermeintlichen Sieger nicht wissen will, liest besser ab dem Absatz "Das sagt Peggy Jerofke zu den Gerüchten" weiter.

Gewinner soll Reality-Star Serkan Yavuz sein, mutmaßt die Bild. Mehrere Prominente hätten sich wegen der geplanten Doku über Michael Wendler und seine schwangere Partnerin Laura gegen den Sender aufgelehnt, unter anderem Giulia Siegel, selbst Kandidatin der "Kampf der Realitystars"-Staffel. Auch dabei soll herausgekommen sein, dass Yavuz die Siegerprämie abräumt.

Das sind die anderen Teilnehmer:

Society-Lady, Model und DJane Giulia Siegel ,

, VIVA- und Techno-Ikone der 90er-Jahre Daisy Dee

"DSDS"-Gewinnerin Aneta Sablik

Reality-Tollpatsch und Zuschauerliebling Ingrid Pavic

Sänger und Songwriter Percival Duke

"Hot oder Schrott"-Testerin Uschi Hopf

"Sommerhaus der Stars"-Gewinnerin Antonia Hemmer

Drama-King Matthias Mangiapane

TV-Persönlichkeit und Single-Mom Eva Benetatou

"Bachelor in Paradise"-Casanova Serkan Yavuz

Reality-Darstellerin Emmy Russ

TV-Schrotthändler Manni Ludolf

" DSDS"-Teilnehmer und Friseursalon-Inhaber Bernd Kieckhäben

DSDS"-Teilnehmer und Friseursalon-Inhaber Reeperbahn König und Bestsellerautor Daniel Schmidt

"Bachelorette"-Gentleman Lukas Baltruschat

Reality-Queen Sarah Knappik

"Big Brother"-Gewinner Sascha Sirtl und sein Zwillingsbruder "Köln 50667"-Star Jay Sirtl

und sein Zwillingsbruder "Köln 50667"-Star "Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer und Mann von Annemarie Eilfeld, Tim Sandt

Fußball-Profi Nico "Patsche" Patschinski

"Berlin - Tag & Nacht"-Star Jéssica Sulikowski

"In zahlreichen Spielen und an der 'Wand der Wahrheit' müssen sie sich miteinander messen und finden heraus, wer im Realitykosmos wie dasteht. Außerdem wird regelmäßig die Luft dünner, wenn neue Realitystars am Star-Strand angespült werden und die Macht zur Rauswahl erhalten", schreibt der Sender in der Programmankündigung. Wie schon bei anderen Staffeln kämpfen sich nur die Teilnehmer bis ins große Finale, die die Zuschauer am unterhaltsamsten finden. Die nervenaufreibende "Stunde der Wahrheit", die Teil jeder Folge bildet, wird von Cathy Hummels moderiert. Sie beurteilt die Handlungen und Leistungen der Teilnehmer. Der Gewinner geht mit 50.000 Euro nach Hause.

Im Januar 2023 erfuhr die MZ, dass die Sendung im Frühjahr 2023 ausgestrahlt werden soll. Laut der Bild-Zeitung soll es ab dem 13. April losgehen.

Das sagt Peggy Jerofke zu den Gerüchten

Peggy Jerofke hatte an die Dreharbeiten einen Urlaub mit Steff Jerkel und der gemeinsamen Tochter Josephine angehängt. Auf Nachfrage teilte Jerofke am Donnerstag (16.3.) ihren Unmut mit uns: "Ich finde es für den Sender sehr traurig und für die Zuschauer sehr schade, dass dadurch die Spannung und Neugier, wer es sein könnte, schon weg ist!", so die Mutter einer fünf Jahre alten Tochter.

Dennoch freue sich die Auswanderin, die immer wieder auch in anderen TV-Formaten als "Goodbye Deutschland" zu sehen ist, auf die Ausstrahlung der frisch abgedrehten Staffel. "Ich bin natürlich sehr gespannt, was ich am Ende für eine Figur vor dem Fernseher mache, denn wie es am Ende geschnitten wird, ist ja auch für uns Teilnehmer eine Überraschung."

An der Seite von Steff Jerkel bekannt geworden

Peggy Jerofke ist an der Seite von ihrem aktuellen Ex-Partner Steff Jerkel bekannt geworden. Das einstige Paar hatte sich 1998 in Arenal kennengelernt. 2008 sind Jerofke und Jerkel gemeinsam nach Mallorca gezogen. Die Fans von "Goodbye Deutschland" konnten dann miterleben, wie das Paar im Laufe der Zeit mehrere gastronomische Lokale in Cala Ratjada eröffnete, rentabel betrieb und später wieder verkaufte. Im März 2018 wurde dann Tochter Josephine geboren. Im Mai 2021 eröffneten sie an der Promenade von Cala Ratjada das "Tiki Beach", das nach der Winterpause am 6. April wiedereröffnen wird.

Schon seit einigen Monaten sind die beiden Auswanderer getrennt. Jerkel lebt in einer 3-Zimmer-Wohnung nahe dem Hafen von Cala Ratjada, Jerofke in der 3-Millionen-Euro-Villa des Paares in Cala Lliteres. Vergangene Woche hatte sich die dreiköpfige Familie nach dem Tod ihrer Hündin Kiki ein neues Familienmitglied namens Elsa angeschafft.

Teilnahme an anderen TV-Formaten

Peggy Jerofke und Steff Jerkel hatten 2021 gemeinsam an dem Format "Sommerhaus der Stars" teilgenommen. Paul Janke sah man zuletzt unter anderem bei "Bachelor in Paradise" als Barkeeper.