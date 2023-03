Der Megapark hat am Donnerstag (30.3.) wieder geöffnet und damit quasi die Ballermann-Saison auf Mallorca eingeleitet. Um 10.28 Uhr öffnet der Partytempel seine Pforten. Mitglieder des Fußballvereins Ratzeburger SV bestellen die erste "Säule" des Jahres. Die jungen Männer entscheiden sich für Vodka-Kirsch.

Der Megapark geht mit neuen Features in die Saison. Insgesamt 1,5 Millionen Euro wurden in neue Technik investiert. Dazu gehört auch eine Lasershow, die im oberen Bereich stattfindet. Diese soll außergewöhnlich sein.

Neuer Sound für den Megapark

Auch was den Sound angeht, will sich der Megapark in diesem Jahr neu aufstellen. In den vergangenen Jahren hatte der Partytempel immer wieder Probleme mit den erlaubten Dezibel gehabt. Neue Boxen und Subwoofer sollen dafür sorgen, dass der Sound überall im Lokal gleich ist.

Derweil kann das zum Cursach-Unternehmen gehörende Lokal auch in diesem Jahr nicht alle Bereiche öffnen. Die Verhandlungen mit der Stadtverwaltung über den Bereich ganz oben sind am Stocken.

Wenige Minuten nachdem die Tür aufgemacht wurde, sind rund 20 Tische besetzt. Über die Eröffnung freut sich auch Geburtstagskind Monika. Die Cottbuserin ist zur Feier des Tages mit zwei Freundinnen auf die Insel gekommen, alle drei Frauen haben ihre Söhne mitgebracht. "Reisegruppe Nabelschnur", steht auf ihren T-Shirts. "Und die Fürsorgepflicht endet nie." Die Gruppe zeigt sich euphorisch. "Geil, dass es endlich wieder losgeht", so der Tenor.

Auftakt mit Lucas Cordalis und Mickie Krause

Die ersten Konzerte finden ab dem Nachmittag statt. Lucas Cordalis macht um 17 Uhr den Auftakt, um 20.30 Uhr kommt der frischgebackene Mallorca-Resident Lorenz Büffel auf die Bühne. Der große Star des Megaparks, Rückkehrer Mickie Krause, hat seine erste Show am 3. April.

Richtig los geht es im Megapark übrigens erst in vier Wochen. Zwischen dem 27. und 30. April findet das offizielle Opening statt. Spätestens dann werden wieder Tausende Feierwütige in den Partytempel strömen – und die Saison mit einer viertägigen Party richtig beginnen lassen.