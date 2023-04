Ballermann-Star am helllichten Tag an der Playa de Palma auf Mallorca niedergeschlagen

Der Erfurter Ballermann Star Samu (Daniel Samoray, 36) wurde am Dienstag am helllichten Tag auf der beliebten Partymeile niedergeschlagen. „Ich war gerade auf dem Weg zum Megapark, wollte mich dort mit meinem Booker treffen“. Dann spürte ich einen Schlag auf den Hinterkopf und ging sofort zu Boden“. Als sich Samu wieder aufrappelt, fehlt sein Handy und er hat höllische Schmerzen. „Ich sah noch, wie zwei Männer auf Fahrrädern davonfahren“, sagt er.

Samu schleppt sich zurück in sein Hotel. In seinem Rucksack hat er ein Ersatzhandy, versucht erste Maßnahmen zu ergreifen, doch zu spät. „Auf dem geklauten Handy war meine Kreditkarte hinterlegt und die Diebe haben sofort angefangen abzubuchen. Schaden bisher ca. 1.200 Euro. „Ich hab dann meine Karten sofort sperren lassen, aber die waren schneller“.

Statt zum Arzt zu gehen, fährt er zum Flughafen

Statt zur Polizei oder zum Arzt zu gehen, entscheidet sich Samu dafür, zum Flughafen zu fahren. „Das passierte kurz vor meinem Abflug und mein Ticket war auch auf dem Handy, ich musste also noch mal an den Schalter. Deshalb!“ Wäre er besser ins Krankenhaus gefahren. Auf dem Flug nach Nürnberg erbricht er sich mehrfach. „Ich dachte, dass mir jeden Moment der Schädel platzt“.

Als die Eurowings-Maschine mit der Flugnummer 6816 mit 30 Minuten Verspätung aufsetzt, wartet bereits die Feuerwehr auf den Sänger. Ein herbeigeeilter Arzt attestiert ein leichtes Schädelhirntrauma. Er bekommt ein starkes Schmerzmittel, eine Nacht im Krankenhaus lehnt er ab und nimmt sich ein Hotelzimmer am Flughafen.

Am Freitag Auftritt im Megapark

Doch statt sich jetzt erst einmal für eine paar Tage Ruhe zu gönnen, plant Samu den direkten Rückflug nach Mallorca. Am Freitag habe ich meinen ersten Auftritt in dieser Saison im Megapark und ich muss dringend eine Strafanzeige stellen, ansonsten gibt es Probleme mit der Versicherung!“

Raubüberfälle am Tage sind selbst am Ballermann eine Seltenheit und wenn gelten sie Betrunkenen. „Das ist eine absolut neue Qualität“, sagt ein Anwohner. Samu (kommt seit 15 Jahr an den Ballermann) pflichtet dieser Aussage bei. „So etwas hätte ich um ein Uhr mittags niemals für möglich gehalten.“ Ein Sprecher der Nationalpolizei erklärte auf Anfrage der MZ: "So ein Vorfall ist absolut ungewöhnlich."