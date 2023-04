„Am Ende hat sich meine Frau geweigert, in die Kiste einzusteigen, also musste sie weg.“

So ein Einstiegstext klingt nicht unbedingt nach einem guten Angebot auf dem Automobilmarkt, aber wenn der Verkäufer ein prominenter Ballermann-Sänger ist, ändert das die Lage. Zumindest für seine Fans.

Mit letzter Kraft kommt der Opel über die Strandpromenade gerollt. Am Steuer Krause, auf dem Beifahrersitz der Fahrzeugschein. Herzliche Begrüßung.

Mickie Krause hat seinen ollen Opel verkauft, den er liebevoll „Porsche Zafira nennt.“ 18 Jahre lang trug ihn sein Gefährt über die Insel, meist zu seinen Auftritten und wieder zurück nach Hause nach Bellavista, östlich von Palma. Doch jetzt ist Schluss damit.

Der "Porsche Zafira" wechselt für 600 Euro den Besitzer

„Der funktioniert nicht mehr, eigentlich ist fast alles kaputt. Der kann nix mehr. du kannst nur noch maximal 90 damit fahren. Für 600 Euro bot Mickie Krause das Auto im Internet an und fand trotz all der Mängel einen Käufer.

Sascha Kosciankowsky (44) aus Eschweiler ist extra angereist, um die Kiste in Empfang zu nehmen. „Ich musste die einfach haben. Ich mag Fahrzeuge mit Historie“, sagt er am Karfreitag vor dem Megapark, wo die Übergabe stattfinden soll.

Mickie Krauses Opel steht demnächst in einem Auto-Showroom in Eschweiler

„Das Fahrzeug kommt per Spedition nach Deutschland, und es wird alles repariert, was dran ist, außer die Optik. Die muss bleiben“, sagt Sascha, der einen Auto-Showroom in Eschweiler besitzt. Nach der Reparatur wird dort auch bald Mickie Krauses Zafira zu sehe sein, im Look Unscheinbare Maus. „Hauptsache ich weiß, wer den Mal gefahren hat. Das reicht!“

Kleiner Wermutstropfen: Der Transport nach Deutschland kostet 900 Euro. Also deutlich mehr als das Auto. Der Sänger kündigte an, den Kaufpreis von 600 Euro direkt an „Fly & Help“ zu spenden. Die Stiftung finanziert Schulen in Entwicklungsländern.