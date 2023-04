Influencer verdienen ihr Geld damit, über die sozialen Netzwerke ihre Reichweite zu nutzen und für Produkte zu werben. Naim Darrechi gehört auf Mallorca zu den bekanntesten Vertretern dieser Gattung. Jedoch bringt der junge Mann seine Anhänger meistens eher auf dumme Ideen. Seine bereits gut gefüllte Polizeiakte wurde nun um ein weiteres Kapitel erweitert.

Der Mallorquiner wurde am Mittwoch (12.4.) gemeinsam mit seiner Freundin Yeri Mua, ebenfalls Influencerin, in Mexiko wegen Drogenkonsums festgenommen. Das bestätigte die Polizei der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca". Zudem erzählte das Paar die Einzelheiten natürlich sofort in den sozialen Medien.

Darrechi kiffte in der Öffentlichkeit

Darrechi war mit seiner Freundin und Freunden in Boca del Río unterwegs, wo er sich schon seit Monaten aufhält. Der regelmäßige Marihuana-Konsument kiffte in der Öffentlichkeit und wurde von einem Polizisten auf sein Fehlverhalten hingewiesen. Der 21-Jährige war anderer Meinung und konfrontierte den Beamten damit, dass der Drogenkonsum in Mexiko legal sei.

Tatsächlich ist der Besitz von bis zu fünf Gramm Marihuana nicht strafbar, der Konsum auf offener Straße jedoch schon. Da der Mallorquiner nicht klein beigab, wurde er festgenommen und verbrachte mit seiner Freundin die Nacht im Gefängnis. Am Tag darauf wurden sie wieder freigelassen.

Ähnliches Vergehen zuvor auf Mallorca

Während der Corona-Pandemie kam es in Palma de Mallorca zu einer ähnlichen Situation. Auf Drogen von der Policía Local angesprochen, antwortete Darrechi: "Ich bin bekiffter als Bob Marley. Da ich aber schlauer als ihr bin, habe ich keine Drogen dabei." Da er im Anschluss ein Handgemenge mit den Polizisten auslöste, wurde er festgenommen,.

Vor zwei Monaten akzeptierte er von Mexiko aus eine sechsmonatige Haftstrafe, die zur Bewährung ausgesetzt wird, und ein Bußgeld in Höhe von 180 Euro. Ob sein neuerliches Vergehen eine Auswirkung darauf hat, ist noch unklar.

Der Influencer ist auch als Sänger erfolgreich. Seine Videos auf Youtube wurden bis zu 50 Millionen Mal angeschaut. Darrechi pflegt regelmäßig das Image des Bad Boys und schlägt dabei ständig über die Strenge. Während der Pandemie profilierte er sich als Corona-Leugner. Zudem erklärte er öffentlich eine Abneigung gegen Kondome und wie er seine Sexualpartnerinnen überzeugt, ungeschützten Verkehr mit ihm zu haben. /rp