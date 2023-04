Irgendetwas scheint Mallorca an sich zu haben, dass die Deutschen stets mit skurrilen Gefährten auf die Insel reisen wollen. Egal ob Traktor oder Klapprad, es gab kaum ein Fahrzeug, dass noch nicht für die Reise benutzt wurde. In diese Reihe ordnet sich nun ein Opel Manta ein. Es ist nicht irgendein Manta, sondern der aus dem Til Schweiger-Film "Manta, Manta" von 1991.

Der Partysänger Manni Manta, der im vergangenen Jahr im Megapark und Krümels Stadl auftreten durfte, will mit der Aktion Werbung für seine Auftritte auf der Insel machen. Zudem ist es ein guter Anlass, da Ende März der zweite Teil des Kultfilms in den Kinos erschienen ist.

Von Barcelona aus mit der Fähre übersetzen

Am Mittwoch (19.4.) will der Saarländer nach Barcelona fahren und von dort aus mit der Fähre auf die Insel kommen. Dann muss nur noch an die Playa gefahren werden. "Vor Ort machen wir Party, und auch einige Promis möchten bereits mit dem Auto an der Playa mitfahren", so Manni Manta. Namen wollte der Sänger auf MZ-Anfrage noch nicht nennen.

Für die Dreharbeiten gab es neben dem originalen Manta, auf dessen Motorhaube die Schauspieler unterschrieben, drei Nachbauten, die für etwaige Unfälle angefertigt worden. Einer dieser Wagen landete beim Homburger Autohaus Deckert. Dort war man für die Werbeaktion aufgeschlossen.

Darum geht es in Manta, Manta

Manta, Manta war Til Schweigers Durchbruch auf der Kinoleinwand. Er mimte den Manta-Narren Bertie Katzbach, der mit seinen Kumpels Rennen fährt. Im nun erschienenen zweiten Teil hat er seine Rennkarriere beendet und betreibt eine Autowerkstatt, die Schulden schreibt. Um die zu tilgen, trägt sich Katzbach in die Teilnehmerliste für ein Oldtimer-Rennen ein. Mit welchem Gefährt er an den Start geht, ist klar. Natürlich mit seinem knallbunten Manta. /rp