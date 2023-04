Der Bierkönig hat am Mittwoch (19.4.) sein Programm für das viertägige Opening präsentiert. Den Auftakt macht am Donnerstag um 17 Uhr Ballermann-Veteran Peter Wackel. Um 20 Uhr folgt der Auftritt von Carolina.

Opening im Bierkönig: Diese Künstler treten am Freitag auf

Am Freitag beginnt die Party bereits um 16 Uhr. Hier treten neben Stars wie Julian Sommer, Tim Toupet und Tobee unter anderem folgende Künstler auf: Dorfrocker, Jürgen & Peter Milski, Inki Nici & David Dichter, Marry, Roberto Silver, Unnormal, Sabbotage, Bovann und Carolina.

Opening im Bierkönig: Diese Künstler treten am Samstag auf

Ebenfalls um 16 Uhr geht es am Samstag los. "Layla"-Sänger Schürze ist einer der größten Acts an dem Abend. Daneben treten Frenzy, die Zipfelbuben, Kreisligalegende, Emanuel Bento, Malin Brown, Rumbombe, Nancy Franck, Asphalt Anton, Axel Fischer, Specktakel, Andi Kiss und Rick Arena auf.

Opening im Bierkönig: Diese Künstler treten am Sonntag auf

Ein Highlight für Freunde der wirklich großen Partyschlager dürfte am Sonntag folgen. Um 17 Uhr startet die Konzertreiehe mit Mia Julia, um 20 Uhr folgt Julian Sommer, den Abschluss macht um 1 Uhr Schürze.

Mit diesen Songs gehen die Künstler in die neue Saison

Einen der ersten partytauglichen Songs des Sommers haben Mia Julia und Julian Sommer bereits vor einigen Wochen veröffentlicht. Der Song "Peter Pan" stieg auf Platz 24 in die deutschen Charts ein. Aktuell steht er auf Platz 29.

Gegenüber der Deutschen Presse-Agentur erklärte Sommer, der im vergangenen Jahr mit "Dicht im Flieger" zum Shooting-Star an der Playa wurde: "Mir war schon klar, dass er gut ankommen wird, weil der Song aus meiner Sicht einfach cool ist. Aber so krass hätte ich es auch nicht vermutet." Mia Julia hingegen zeigte sich stolz, dass der Song es "ganz ohne Skandale" in die Charts geschafft hat. Stattdessen gibt es gewöhnlichen Playa-Alkoholismus: "Fuck, ich bin schon wieder blau wie der Ozean/ Und ich glaub, dass ich fliegen kann wie Peter Pan"

Playa-Veteran Peter Wackel hat hingegen kürzlich einen Song mit dem Titel "Inselfieber" veröffentlicht. "Party, Palmen, Weiber/ und dazu ein kühles Bier/ Wir wollen Geschichte schreiben/ und ich bleib für immer hier" singt er darin.

Der neue Song von Schürze soll derweil am 28.4. erscheinen. Gemeinsam mit seinem "Layla"-Kumpanen DJ Robin und Produzent Ikke Hüftgold erscheint dann die neue Single "Bumsbar". Ein erster Ausschnitt davon wurde bereits auf TikTok veröffentlicht. Darin heißt es: "Heute sind wir wieder bumsbar/ Geile Mädels, geile Jungs da/ Wir feiern heut' die ganze Nacht zusammen/ bis die Sonne wieder lacht und dann: sind wir wieder bumsbar."