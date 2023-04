Es ist für viele Menschen ein Klassiker, der zu jeder guten Party dazugehört: der 1983 erschienene Song „Katherine Katherine“ von der Band Steinwolke. Am Samstag (22.4.) kann man den Evergreen nun zum ersten Mal live im Megapark erleben. Songwriter und Sänger Clemens Maria Haas gibt an dem Tag ab 12 Uhr sein Playa-Debüt.

Dabei führt der angesehene Gitarrist, der mit zahlreichen deutschen und internationalen Musikgrößen auf der Bühne gestanden hat, nicht nur seinen größten Hit auf, sondern verwandelt Rockklassiker mit einem ganz neuen Konzept in Partysongs. Er selbst singt und spielt Gitarre, während er sich von einem Halb-Playback begleiten lässt. Die Stücke hat er mit deutschen Texten versehen.

Mit der Erlaubnis von Sting

Dabei überlässt der erfahrene Musiker nichts dem Zufall. So hat er sich von Weltstar Sting höchstpersönlich die deutsche Version des Klassikers "Englishman in New York" absegnen lassen – wie von allen anderen Originalkomponisten der Lieder auch.

Das hat einen Hintergrund: Bekanntermaßen muss der Rapper Diddy (auch bekannt als Puff Daddy oder P. Diddy) dem ehemaligen The Police-Frontman täglich 5.000 Dollar zahlen, weil er 1997 für seinen Hit "I'll Be Missing You" ein Sample des Songs "Every Breath You Take" verwendete – ohne den Komponisten vorher um Erlaubnis zu bitten. So eine Situation wollte Haas unbedingt verhindern, wie er in einer Pressemitteilung schreibt.

Party-Rock, der den Namen verdient

Haas hofft, mit der Premiere seiner Show im Megapark ein neues Genre am Ballermann einzuführen: Party-Rock, der den Namen wirklich verdient. Sollte das Publikum das Konzept annehmen, dürfte es im Laufe der Saison zu weiteren Auftritten kommen.

Dass die Show so früh am Tag stattfindet hängt laut Haas damit zusammen, dass zahlreiche Aida-Urlauber zu dem Zeitpunkt auf der Insel sind. Diese wolle er für seinen Auftritt als Zuschauer gewinnen. /pss