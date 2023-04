„Ballerbang“ – unter diesem äußerst subtilen Motto gibt zum Saisonstart am Ballermann ein neues Festival sein Debüt. Gleich elf Ballermann-Neuzugänge haben sich zusammengeschlossen und werden am Samstag (22.4.) ab 20 Uhr in der MK-Arena auftreten. Die Newcomer nennen sich Kevin Banisch, DJ Fett und Faul, More Ice, Tony Eyy., Ricky West, Vadda sein Sohn, Toni Coloni, Ruby R., Lisa Lain, Playamike und Malle Kalle.