Mit Beginn der neuen Urlaubs-Saison auf Mallorca veröffentlichen die Ballermann-Sänger nach und nach ihre neuen Lieder. Heiße Kandidaten auf den Sommerhit des Jahres sind etwa Mia Julia und Julian Sommer, die gemeinsam den Song "Peter Pan" herausgebracht haben. Am Sonntag sind die beiden Künstler beim Opening im Bierkönig zu sehen.

Der Song stieg vor rund drei Wochen auf Platz 24 in die deutschen Charts ein. Zuletzt stand er auf Platz 29. In dem Lied singen die Playa-Veteranin und der Newcomer vom vergangenen Jahr unter anderem ""Fuck, ich bin schon wieder blau wie der Ozean/ Und ich glaub, dass ich fliegen kann wie Peter Pan".

Der neue Song von Mickie Krause

In eine ähnliche Kerbe schlägt nun auch Mickie Krause, der das wichtigste Zugpferd des Megaparks ist. Am Samstag veröffentlichte Krause auf seinem Instagram-Profil einen Ausschnitt aus seiner neuen Single. Der Song heißt demnach "Nie mehr Alkohol". Im Refrain singt Krause den Titel des Liedes, bevor er diese für die Playa untypische Ankündigung mit einem "-frei Getränke" auflöst. Wer den kompletten Song hören will, muss sich noch ein wenig gedulden. Laut Instagram wird er erst am 5. Mai veröffentlicht. Eine Woche vorher findet das Megapark-Opening statt, bei dem Krause sicherlich eine prominente Rolle spielen dürfte.

Der altgediente Playa-Sänger hatte im vergangenen Jahr nach Differenzen mit dem Partytempel seinen Abschied von der Playa angekündigt. Anfang des Jahres wurde das überraschende Comeback verkündet, nachdem die Streitpunkte ausgeräumt waren.

Neues Lied der "Layla"-Macher

Ebenfalls heiß erwartet wird die Veröffentlichung des neuen Songs der "Layla"-Macher Schürze und DJ Robin, die dieses Mal gemeinsam mit Ikke Hüftgold ein Lied herausbringen. Der Song heißt "Bumsbar". Ein erster Ausschnitt wurde ebenfalls vorab veröffentlicht.

In dem Video sind tanzende Nonnen zu sehen. Dazu erklingen die Zeilen: "Heute sind wir wieder bumsbar/ Geile Mädels, geile Jungs da/ Wir feiern heut' die ganze Nacht zusammen/ bis die Sonne wieder lacht und dann: sind wir wieder bumsbar." Das Lied erscheint am 28.4. /pss