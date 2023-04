Wer Champagner bestellt, findet spontan sehr viele Freunde, egal wo auf der Welt. Sogar im Bierkönig, der eigentlich der Gegenentwurf zu Schickimicki und Perlwein ist. Peter (51, Name von der Red. geändert) hat viele neue Freunde. Und dafür hat er einiges investiert.

Innerhalb von drei Tagen und Nächten wird Peter mit seiner Entourage auf der Empore des Bierkönigs 160 Flaschen Moët & Chandon trinken. Preis pro Flasche 150 Euro. Aufgerundet wird der Preis durch eine Tonne voller eisgekühlter Corona-Flaschen, die Peter direkt neben dem DJ-Pult platziert hat. Er strahlt durchgängig.

Am Wochenende (20.-23.4) hat der Bierkönig seinen offiziellen Start in die Saison mit all seinen Künstlern gefeiert. Das Opening gelungen zu nennen, wäre untertrieben. Es war mächtig beeindruckend. So meldeten viele Playa-Hotels eine Auslastung von über 90 Prozent. Die Preise für eine Spontanbuchung am Opening-Wochenende entsprachen bereits jetzt denen aus der Hochsaison. Doch das schien kaum jemanden zu interessieren. Selbst die Tatsache, dass die beliebten Wodka-Lemon-Liter-Mischungen im Bierkönig jetzt die 20 Euro Marke geknackt haben, haben die Gäste offenbar klaglos hingenommen.

Bis zu 20.000 Menschen Durchlauf pro Tag

Drei Jahre lang konnte der Bierkönig sein Opening aus Corona-Gründen nicht veranstalten, und so ausgehungert schienen auch die Fans, obwohl sich das Party-Leben weltweit längst normalisiert hat. Das Vergnügungslokal in der Schinkenstraße war durchgängig voll. Von Donnerstag bis Sonntag, von morgens bis tief in die Nacht. Bis zu 20.000 Menschen Durchlauf pro Tag. Und, Überraschung: Es bleib durchgängig friedlich.

Der Bierkönig hat es offenbar geschafft, sich mit seinen Fans auszusöhnen, die im vergangenen Jahr kaum ein gutes Wort verloren über ihr „Wohnzimmer“, das den Wohnzimmer-Charakter verloren hatte. Das Jahr 2022 war ein Katastrophenjahr für den Kultladen gewesen. So gelang es dem Management fast jeden Fehler zu begehen, der in anderen Gastronomien unweigerlich den Tod bedeutet hätte. Doch der Bierkönig hat Besserung gelobt, die Fehler ab- und die Atmosphäre wieder hergestellt. Und das wird honoriert von dankbaren Gästen.

Mia Julia stand zwei Stunden auf der Bierkönig-Bühne

Höhepunkt des dreitägigen dionysischen Rausches war dann der Auftritt der Königin des Ballermann, Mia Julia, die statt wie üblich 40 Minuten zu spielen, zwei Stunden auf der Bierkönig.Bühne stand und mit 5.000 Fans das Opening ekstatisch ausklingen ließ.

Ihr Hit in diesem Jahr heißt „Peter Pan, blau wie der Ozean.“ Eine Zustandsbeschreibung, die auf nahezu jeden Ballermann-Besucher der vergangenen Tage zutreffen dürfte. Noch passender beschrieben wird das Opening-Wochenende durch einen Song der Newcomer Inki Nici und David Dichter. „Ciao, drei Tage blau“. So war es dann auch.

Jetzt sind notwendigerweise einige Tage der Leber-Regeneration am Ballermann angesagt, denn am Donnerstag steht das nächste Event an. Das Megapark- Opening. Das Motto dort wird von Mickie Krause vorgegeben, der dieses Jahr 25. Bühnenjubiläum feiert. Sein Beitrag zum Ballermann-Jahr 2023: „Nie wieder alkoholfreie Getränke“.