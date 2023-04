Knaller im Megapark: Der Partytempel an der Playa de Palma, der ab Donnerstag (27.4.) sein viertägiges Opening feiert, hat die Sängerin, Rapperin und DSDS-Jurorin Katja Krasavice für eine Show verpflichtet. Der Auftritt findet am 17. Mai ab 20 Uhr statt. Einlass bekommen nur Personen ab 18 Jahren.

Megapark verlangt Eintritt

Für den Auftritt der 26-Jährigen, die in den vergangenen Wochen aufgrund ihrer Streitigkeiten mit ihrem Mit-Juror Dieter Bohlen in den Schlagzeilen war, bricht der Megapark mit einem Grundprinzip der Playa-Unterhaltung: Es wird 40 Euro Eintritt verlangt. Dafür bekommen die Besucher ein Freigetränk und ein limitiertes T-Shirt. Die Ankündigung hat in den sozialen Netzwerken erboste Kommentare nach sich gezogen. Mittlerweile hat der Partytempel die Kommentare unter der Konzertankündigung auf Facebook blockiert.

An der Playa gilt jeher der Grundsatz, dass die Konzerte kostenlos sind. Bereits im vergangenen Jahr hatte der Megapark mit dieser Regel gebrochen und für einzelne Konzerte 25 Euro verlangt. Dabei handelte es sich aber um einen "Verzehrgutschein", wie Megapark-Geschäftsführer Gerry Arnsteiner gegenüber der MZ erklärte.

Seit 2014 als Youtuberin bekannt

Katja Krasavice wurde 2014 zunächst mit ihrem Youtube-Kanal bekannt. Seit 2017 veröffentlicht sie auch Musik, meist mit sehr expliziten Texten. Ihre drei Studioalben Boss Bitch (2020), Eure Mami (2021) und Pussy Power (2022) landeten allesamt auf Platz eins der deutschen Charts. Für September ist ein weiteres Album angekündigt worden, das den Namen "Ein Herz für Bitches" tragen soll.

In dem Streit mit Dieter Bohlen ging es um sexistische Äußerungen, die dieser im Laufe der Sendung gegen eine Kandidatin ausgesprochen hatte. Krasavice stellte sich auf die Seite der Kandidatin und schoss in einem TikTok-Video gegen den als Pop-Titan bekannten Musikunternehmer. Nach Beendigung der 20. Staffel der Talentshow stelle sie klar, dass sie in Zukunft nicht mehr an dem Format teilnehmen wird. /pss