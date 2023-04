Jetzt also auch noch der Partyschlager: Nachdem Volksmusik-Legende Heino sich in vergangenen Jahren durchaus erfolgreich an verschiedenen Genres wie Pop, Rap und Metal probiert hat, will der 84-Jährige nun an der Playa de Palma durchstartet. Darüber berichtet unter anderem die "Bild-Zeitung".

Neues Album: "Lieder meiner Heimat" Demnach veröffentlicht der Sänger im August ein Album unter dem Namen "Lieder meiner Heimat". Darauf covert er mehrere Songs von Ballermann-Künstlern. Einen ersten Vorgeschmack gibt es bereits. Am Freitag (28.4.) veröffentliche Heinz Georg Kramm – so heißt Heino mit bürgerlichem Namen – zwei Songs, die im Original von Mickie Krause sind: "Zehn nackte Frisösen" und "Geh mal Bier hol'n". Musikalisch bleibt sich der Sänger, der seine Karriere in den 60er-Jahren mit Seemannsliedern begann, treu. Statt der Synthesizer und der stampfenden Basstrommel des Schlagers, lässt sich Heino von Glockenspiel und Blasensembles, sowie von einem Backgroundchor und einer dezenten E-Gitarre begleiten. Dazu erklingt die tiefe Stimme mit dem gerollten "R", für die der Musiker bekannt ist. Heino sieht keinen Sexismus Dass sich der Sänger, der in der Vergangenheit immer wieder durch politische Kontroversen in den Schlagzeilen war, erneut auf kompliziertes Terrain – etwa Alkoholismus oder Sexismus – wagt, befürchtet er nicht. Gegenüber der "Bild" erklärte er: "Ich weiß nicht, was an '10 nackten Frisösen' frauenfeindlich sein soll. In meinen Augen ist es nicht sexistisch, ein Loblied auf die nackten Körper hübscher Frauen zu singen." Und auch den Vorwurf, den Alkoholismus zu fördern, sehe er nicht ein: "Auf Mallorca gehört Biertrinken zum Feiern dazu." Früher habe er auch viel Bier getrunken. Rückkehr an die Playa Im Sommer sollen auch Auftritte an der Playa anstehen. Da wird man sehen, inwieweit die Neuinterpretationen der Partyklassiker bei der feierwütigen Meute ankommen. Andererseits: Wenn Heino es geschafft hat, gemeinsam mit Rammstein auf dem Metal-Festival "Wacken Open Air" zu bestehen, sollte die Playa auch kein Problem sein. Für Heino wäre es eine Rückkehr. Bereits in den 70er- und 80er-Jahren trat er im Oberbayern auf. Einen Rekord dürfte er allerdings aufstellen: Mit seinen 84 Jahren dürfte er der bislang älteste Ballermann-Künstler werden. /pss