Am Sonntag (30.4.) ist Auswanderin Marion Pfaff mit ihrem Stadl in Peguera offiziell in die Saison 2023 gestartet. "Es war brutal. Es waren Hunderte Gäste da. Man kam weder vorne noch hinten durch. Die Leute standen bis auf der gegenüberliegenden Straßenseite." Mit einem solchen Ansturm habe Pfaff nicht gerechnet. "Es war wirklich ein sehr gelungenes Opening, ohne Vorfälle dieses Mal. Alles lief rund, die Leute waren zufrieden, wir hatten tolle Künstler – ob Paul Janke, Menderes oder Prince Damien", schwärmt Pfaff, die sogar so weit geht und sagt, dass das diesjährige Opening eines der erfolgreichsten überhaupt war.

Die Vorfälle in den vergangenen Jahren: 2020 wurde das bekannte Lokal beim Opening nach einer Stunde von der Polizei geschlossen, wegen diverser Verstöße gegen die Corona-Auflagen. Konsequenz: Der Laden blieb die Saison über dicht, wie so vieles auf Mallorca. Vergangenes Jahr kippte Ginger Costello-Wollersheim Pfaff ein Glas Wasser vor laufender Kamera ins Gesicht.

Dank vieler Bekannten und Freunde, die im Service und an der Bar ausgeholfen haben, hätten alle Gäste schnell ihre Getränke bekommen. "Es lief rund, da viele von ihnen schon in der Gastronomie gearbeitet haben", so Pfaff. Sie und ihr Mann Daniel Pfaff hätten weiterhin Personalmangel. "In vier Wochen sind acht Leute gekommen und gegangen oder erst gar nicht gekommen. Es ist erschreckend. Mit Dani haben wir aktuell nur drei Mitarbeiter im Service statt sechs. Wir müssen schauen, wie wir in dem Bereich weiterkommen." Die Stimmung beim Opening konnte der Mangel aber nicht trüben. "Die Leute haben auf den Stühlen gestanden", so Pfaff. Caro und Andreas Robens zu Gast Auch die ebenfalls durch "Goodbye Deutschland" bekannt gewordenen Auswanderer Caro und Andreas Robens, die regelmäßig zum Meet and Greet im Stadl sind, waren beim Opening dabei: "Es war voll, wie immer, und schön, wie viele Menschen wir getroffen haben, die wir jedes Jahr aufs Neue immer nur beim Opening sehen", so Robens gegenüber der MZ. Um 22.25 Uhr sei das Bodybuilder-Paar auf dem Roten Teppich aufgeschlagen. "Wir waren bis 1.30 Uhr zum Meet & Greet dort", so die gelernte Erzieherin. Die Openings von Pfaff seien legendär. "Obwohl dies kaum möglich ist: Es wird von Jahr zu Jahr noch voller." So lange kennen sich Marion Pfaff und Caro Robens schon Der MZ hat die Auswanderin auch verraten, dass sich beide Frauen schon fast 20 Jahre kennen. "Ich kenne Krümel noch aus Oberbayern-/Bierkönig-Zeiten." Robens hatte im Oberbayern, wo sie 2010 ihren mittlerweile Mann Andreas Robens kennengelernt hatte, als Kellnerin gearbeitet. Von 2003 bis 2010 war Caro Robens im Oberbayern angestellt, von 2006 bis ebenfalls 2010 im Bierkönig. Krümel sei in den Lokalen als Sängerin aufgetreten. Neben dem TV-Auswanderer-Paar Robens waren auch die Goodbye Deutschland-Auswanderer Sascha Winkels, Deniz Gülpen und Kiana Gülpen vor Ort und haben mitgefeiert. "Es war eine ganz tolle Stimmung", schwärmt auch Winkels. Die Auswanderer, die eine Filmproduktionsfirma haben, habe dort auch für einen deutschen TV-Sender gedreht. Das ist Krümels Stadl in Peguera Marion Pfaff alias Krümel betreibt ihren Stadl seit 2011. Sicherlich hilfreich für den Erfolg der Kneipe war, dass die Vox-Auswanderer-Sendung „Goodbye Deutschland" die Sängerin und ihren aus Stuttgart stammenden Mann, den sie 2009 kennenlernte und der eine Booking-Agentur für Künstler betreibt, begleitete. Das Paar hat einen Sohn.