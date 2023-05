Schlagersänger Alex Engel ist an der Playa de Palma Opfer eines Angriffs mit K.o.-Tropfen geworden. Der Vorfall ereignete sich in der Nacht auf Mittwoch (3.5.).

Engel hatte am Dienstagabend seinen ersten Auftritt der Saison in der MK-Arena absolviert, wo er ab jetzt wöchentlich auftritt. "Ich habe noch ein wenig Zeit mit dem Publikum verbracht, es waren rund 50 Personen da", erzählt er der MZ am Telefon. Danach sei er weitergezogen, zunächst in das Bamboleo, später in die Rutschbahn an der Schinkenstraße. "Ich habe die DJs besucht und ihnen meine neue Single mitgebracht", so Engel.

Getränk auf dem Tisch stehen lassen

Zwischendurch habe er sein Getränk auf dem Tisch stehen lassen, habe sich ein paar Meter weiter entfernt unterhalten. Gegen 1.30 Uhr habe er das Lokal verlassen. "Plötzlich habe ich gemerkt, dass etwas nicht stimmt", so Engel. "Ich habe mich gefühlt, als ob ich betrunken war. Dabei habe ich über den Abend verteilt höchstens vier kleine Bier getrunken." Er habe gefühlt, dass er die Kontrolle verliere, gleichzeitig war ihm aber nicht klar, warum.

Es sei ein glücklicher Zufall gewesen, dass zu dem Zeitpunkt ein Freund vorbeikam, der ihn an dem Abend zurück nach Hause nach Cala Ratjada bringen sollte. Dies habe ihn wahrscheinlich vor größeren Folgen bewahrt.

Schockierende Reaktionen

"Auch am nächsten Tag stand ich noch neben mir", erklärt der Musiker, der seine Erfahrung am Donnerstag auf Social Media teilte. "Ich war ein wenig unsicher, ob ich das machen sollte, aber habe mich letztlich dafür entschieden." Die Reaktionen hätten ihn schockiert. "Es haben Dutzende Leute darunter geschrieben, dass ihnen ähnliches passiert ist."

Angesichts dieser Resonanz hält Engel es für wichtig, die Menschen für die Gefahr zu sensibilisieren. "Ich hatte Glück, aber ich mag mir nicht ausdenken, was mit den Leuten passiert, die alleine unterwegs und dadurch schutzlos sind."

Engel erklärte gegenüber der MZ, dass er am Freitag in Palma Anzeige gegen unbekannt erstatten werde.