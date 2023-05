Stiere waren am Mittwochabend in der Stierkampf-Arena von Palma de Mallorca keine zu sehen. Dafür Hawaii-Hemden, Neon-Hüte und glitzernde Krönchen. Deutsche Schlagerfans haben für das Event "Schlagersterne Mallorca" die altehrwürdige Arena gekapert. Fernsehgarten-Moderatorin Andrea Kiewel führte durch einen Abend mit Auftritten von Schlagerstars wie VoXXclub, Matthias Reim und Howard Carpendale. Außerdem traten Semino Rossi, Ross Anthony, Francine Jordi und Christin Stark auf.

Ins Leben gerufen hatte "Schlagersterne Mallorca" das Unternehmen Travelpartner. Das Event wird als Reisepaket verkauft. Mallorca-Urlaub mit 520 Minuten Schlager. Wer das bucht, ist natürlich ein Hardcore-Schlagerfan. Zum Beispiel Michaela aus Berlin. Die 55-Jährige freute sich am lautesten, als Ross Anthony ihr Lieblingslied spielte, das den Titel "Michaela" trägt. "Ich liebe dieses Lied schon, seit ich zehn Jahre alt bin", sagte die Berlinerin.

Die Stimmung ist ausgelassen, aber entspannt. Die meisten der laut Veranstalter rund 3.000 Besucher bleiben erst einmal sitzen und stehen nur auf, wenn der jeweilige Sänger es von ihnen verlangt. Die Stierkampfarena, die Platz für etwa 11.600 Menschen bietet, füllen die 3.000 Schlager-Fans bei Weitem nicht. Aber dadurch, dass mehr als die Hälfte abgesperrt ist, wirken die Schlagerfans nicht verloren. Vor allem im Stehplatz-Bereich direkt vor der Bühne kommt dann mit der Zeit auch ordentlich Stimmung auf.

Schlagersterne Mallorca: Fans aus ganz Deutschland

Die meisten Besucher dürften über 40, wenn nicht sogar über 50 sein. Es ist ein Schlagerevent, das man sich leisten können muss. Tageskarten kosten ab 82 Euro, für die ganze Reise samt Hotels dürfte es einiges mehr gewesen sein.

Andrea Kiewel freut sich, dass Menschen von "überall" gekommen sind: Aus allen Ecken Deutschlands sowie aus Österreich und der Schweiz. Mallorquiner sucht man allerdings außerhalb der Mitarbeiter vergeblich. Weil alle Besucher der Stierkampfarena selbstverständlich auf Deutsch mit ihnen sprächen, würden sie sich in der Fremdsprache üben, erzählt einer der Security-Männer grinsend.

Ein paar wenige der Schlagerfans leben auch auf Mallorca. Doch die meisten sind angereist. So zum Beispiel eine Familie aus Paderborn, die zu elft in gemeinsamen Outfit gekommen sind. Weil die schlagerverrückte Tante 50 geworden ist, haben sie ihr die Reise geschenkt. Und schunkeln alle lachend bei den Liedern mit.

Die Veranstalter hatten das Event wahrscheinlich in Gedanken an die erfolgreichen "Wetten, dass..?"-Folgen organisiert, die in der Stierkampfarena aufgenommen wurden. Die Menge an Menschen haben sie hier nicht erreicht. Trotzdem gibt sich eine Pressesprecherin von Travelpartner zufrieden. Am Donnerstag sollen noch einmal bis zu 4.000 Leute kommen. Weitere ähnliche Events schließt sie nicht aus. "Die Marke muss sich noch etablieren", sagt sie.

Wer sich darüber freuen dürfte, dass die Arena nicht ausverkauft ist, sind die Anwohner. Viele von ihnen sind dagegen, dass die Arena, die sich mitten in der Stadt befindet, für Veranstaltungen genutzt wird. Schon im Vorhinein hatten sie sich beschwert und angekündigt zu messen, ob die erlaubte Dezibelstärke überschritten wird.