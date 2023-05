Da hat der Megapark-Besitzer Bartolomé Cursach ganz offensichtlich die Nerven verloren: Weil ein Krankenwagen die Ausfahrt verhinderte und er womöglich wüst beschimpft wurde, griff er zu einem Padel-Schläger und versuchte damit, auf einen Urlauber einzuschlagen. Der Vorfall ist in einem Video dokumentiert, das der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" zugespielt wurde. Er ereignete sich am Donnerstagabend (11.5.) kurz nach 22 Uhr.

Junger Mann zusammengebrochen

Offenbar war ein junger Mann hinter dem Megapark zusammengebrochen und hatte eine Platzwunde am Kopf erlitten. Der herbeigeeilte Krankenwagen hielt vor dem Hinterausgang des Partytempels. Dort behandelten Sanitäter den Verletzten, wie der Rettungsdienst 061 auf Anfrage bestätigte. Der Einsatz habe um 22.15 Uhr stattgefunden.

Zur selben Zeit wollte Cursach sein Lokal in seinem Porsche Cayenne verlassen. Da er nicht herauskam, hupte er mehrfach. Die umstehenden Personen sollen den Unternehmer aufgefordert haben, das Hupen zu unterbinden. Die Stimmung war aufgeheizt: "Jetzt reiß dich mal zusammen, du dumme Sau", hört man einen Mann auf Deutsch im Video rufen.

Cursach: "Halt die Klappe"

Auf den Aufnahmen ist zu sehen, wie der Unternehmer sich daraufhin einen Padel-Schläger schnappt, aus seinem Auto aussteigt und einen Mann, vermutlich einen Urlauber, damit schlägt. "Cállate" ("Halt die Klappe"), faucht Cursach ihn an und hebt drohend den Finger: Zwei Sicherheitsleute versuchen, den Angegriffenen aus der Einfahrt wegzuschieben. Als der Urlauber und ein weiterer Mann erneut einen Schritt in Richtung Einfahrt machen, haut Cursach erneut mit dem Schläger zu. Danach bricht die Aufnahme ab.

Es ist bislang nicht klar, wie lange der Krankenwagen den Megapark-Besitzer an der Weiterfahrt gehindert hat und was noch zu dessen Wut beigetragen haben könnte. "Es steigt doch keiner grundlos aus und greift zum Schläger", heißt es im Megapark. Der junge Mann, der im Krankenwagen behandelt wurde, sei kein Megapark-Kunde gewesen. Laut dem Rettungsdienst 061 verzichtete der Mann auf eigenen Wunsch darauf, in ein Gesundheitszentrum gebracht zu werden.

Ein Sprecher der Cursach-Gruppe wollte sich auf Anfrage des "Diario de Mallorca" nicht zu dem Vorfall äußern. Auch eine offizielle Anfrage der MZ blieb bislang unbeantwortet. /ck/pss