Mallorca-Serie "Last Exit Schinkenstraße": Wenn spanische Statisten Ballermann-Urlauber mimen

Es ist ein schräges Bild. Ruhig und gelassen gehen die vielen Partyurlauber den Weg entlang, der in die Höhle führt. Statt Schlager wie „Layla“ anzustimmen, reden sie leise auf Spanisch miteinander. Die Armbinde mit der Schrift „Kapitän von Deutschland“ und die T-Shirts mit Mickie-Krause-Aufdruck wirken da eher irreführend. Auch für die kurzen Jeansröcke und bauchfreien Tops der jungen Frauen ist es an diesem stürmischen Tag etwas kühl, und das blaue Auge eines Mannes sieht bei Tageslicht doch eher nach Make-up aus.

Das Lokal Sa Cova de s’Embat, in dem normalerweise Flamenco-Abende und Konzerte steigen, verwandelt sich an diesem Mittwoch (31.5.) in einen Ballermann-Club. Für die Serie „Last Exit Schinkenstraße“, die beim Streaming-Giganten Amazon Prime laufen wird, stellen über 200 spanische Statisten deutsche Partytouristen dar. Und feiern zur Musik, die Mickie Krause live performt. Dabei stehen sie den echten Ballermann-Urlaubern auch ohne Alkohol in nichts nach. Die Crew, die schon Filmdrehs in verschiedenen Ländern verantwortet hat, spricht von so motivierten Statisten, wie sie sie noch nie erlebt hätten. An einem Drehtag feierten die falschen Urlauber acht Stunden lang, ohne schlapp zu machen.

Mallorca-Serie "Last Exit Schinkenstraße": Gastauftritt von Mickie Krause

„Last Exit Schinkenstraße“ stammt aus der Feder des Autors Heinz Strunk („Fleisch ist mein Gemüse“), der auch selbst eine der Hauptrollen übernimmt. Er spielt den etwas unbeholfenen Mittfünfziger Peter, der zusammen mit seinem Freund Torben (Marc Hosemann) nach Mallorca zieht, um Schlagerstar an der Playa de Palma zu werden. Auf ihrem Weg zum Erfolg müssen Peter und Torben sich mit Songklau, Konkurrenzdenken, Urlaubsaffären und Torbens misstrauischer Frau Ilona im heimischen Hamburg auseinandersetzen. Neben Mickie Krause sind Gastauftritte der Schauspieler Charly Hübner und Bjarne Mädel („Der Tatortreiniger“), sowie des Musikers H.P. Baxxter angekündigt.

In Hamburg wurden einige Szenen bereits gedreht, seit 15. Mai ist die Filmcrew auf Mallorca. Hier wollten sie nach MZ-Informationen eigentlich im Megapark und Bierkönig drehen, dort war es aber innerhalb der Saison nicht möglich. Daher wichen die Serienmacher auf verschiedene Orte an der Playa de Palma aus. Weitere Drehorte neben Sa Cova s’Embat waren die Bar Andaluz, das Hotel Playa Sol in Arenal sowie der Club Lunita in Can Pastilla. Außerdem drehte das Team an der Platja Ciutat Jardí und an der Cala Estancia direkt am Strand sowie am Pier. Ende der Woche, also spätestens am 4. Juni, sollen die Dreharbeiten zu Ende gehen.

Die Geschichte von Peter und Torben wird in sechs Folgen à 30 Minuten erzählt. Die Serie, bei der Jonas Grosch die Regie übernimmt, soll laut Medienberichten schon im Herbst dieses Jahres bei Amazon Prime zu sehen sein.