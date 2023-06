Acht Rooftops rund um die Kathedrale auf Mallorca, die auch Ihnen offen stehen

Dieses Rooftop (Plaça de Llorenç Villalonga, 4) ist dreistöckig. Besucher haben von Liegestühlen, balinesischen Betten und anderen Sitzmöglichkeiten einen 360-Grad-Blick über die Bucht von Palma. Der zwölf Meter lange Infinity-Pool ist Gästen des Hotels vorbehalten. Durch die lange Cocktail-Karte können sich aber alle probieren. Für Gaumengenuss sorgt im Restaurant Dins Sternekoch Santi Taura. Geöffnet: täglich 11.30–0 Uhr, elllorenc.com

Es Princep

Die weitläufige Dachterrasse im 5. Stock des 2018 eröffneten Fünf-Sterne-Hotels Es Princep (Cala Roja, 1) sticht einem schon von der Straße aus ins Auge. Im Restaurant Almaq haben bis zu 50 Gäste Platz. Auch wer nur etwas trinken will, sollte unbedingt reservieren. Der Poolbereich ist Hotelgästen vorbehalten. Neben Efeu zieren verschiedene Blumen das Rooftop. Geöffnet: täglich 10.30–22.30 Uhr. esprincep.com

Calatrava Mediterranean Sea House

Direkt auf die Bucht von Palma blickt es sich ein paar Meter weiter (Plaça de Llorenç Villalonga, 8) vom 5. Stock des im vergangenen Winter umgebauten Fünf-Sterne-Hotels Calatrava. Besucher können es sich auf Lounge-Möbeln bequem machen oder an herkömmlichen Tischen sitzen. Wenn Barmann Héctor David López da ist, kann man sogar auf Deutsch bestellen. Geöffnet: täglich 8–22.30 Uhr, calatravahotel.com

Santa Clara Urban Hotel & Spa

Die Kathedrale ist längst nicht die einzige Kirche, die man neben dem Meer von der 3. Etage eines der ersten Boutique-Hotels Palmas (Carrer de Sant Alonso, 16) aus sieht. Snacks und Getränke kann man per Telefon (Nr. 9) nach oben bestellen. Auf den Liegen, Bänken und an den Tischen ist Platz für 20 Personen. Geöffnet: täglich 9–12 Uhr & 18–22 Uhr, Januar und Februar geschlossen, (dienstags keine Küche), santaclarahotel.es

Antigua Palma

In einem über 500 Jahre alten Gebäude in der Altstadt liegt das Rooftop Terracotta. Besucher können sich inmitten mediterraner Pflanzen und auf erdfarbenen Sitzgelegenheiten niederlassen. Die höchste Ebene des 180 Quadratmeter großen Bereichs ist Hotelgästen vorbehalten, der Restaurant-, Bar- und Chill-out-Bereich für jedermann. Am Wochenende gibt es Livemusik. Geöffnet: täglich 12–22, Sa. bis 23 Uhr. hotelantiguapalma.com

Nivia Born

Auch von beiden Bereichen dieses Rooftops im 8. Stock des erst 2021 geöffneten Fünf-Sterne-Hotels Nivia Born (Carrer dels Paraires, 24) kann man auf die Kathedrale und andere Dächer der Stadt blicken. Im linken Teil wird gegessen, rechts getrunken. Donnerstags gibt es ein After-Work-Event mit Live- oder DJ-Musik: 19–22 Uhr (am besten per Telefon reservieren: 971-00 70 08). Geöffnet: täglich 8–22.30 Uhr, niviabornboutiquehotel.com

Can Alomar Urban Luxury Retreat

Streng genommen kein Rooftop, sondern eher zwei Terrassen auf der zweiten Etage bietet für auswärtige Gäste das Fünf-Sterne-Hotel Can Alomar (C/. de Sant Feliu, 1). Eine ist Restaurant (mit Reservierung), die andere Bar (ohne Reservierung). Durch das Grün lässt sich ein Blick auf die Kathedrale erhaschen. Die vierte Etage mit Pool ist Hotelgästen vorbehalten. Geöffnet: täglich 12–22 Uhr (Küche: 13–15.30 Uhr, 19.30–22.30 Uhr), canalomarhotel.com

Palacio Can Marqués

Zu diesem Rooftop auf dem Fünf-Sterne-Hotel (Carrer dels Apuntadors, 15) dürfen nur Kunden des angegliederten Restaurants The Merchants mit dem Aufzug im Innenhof hochfahren (bitte reservieren). Oben schauen sie dann frontal auf die Rosette der Kathedrale, in die andere Richtung auf die Plaça Drassana. Dabei können sie Drinks wie auch Snacks genießen. Geöffnet: Di.–Sa. 18.30–22 Uhr, palaciocanmarques.com, merchantspalma.com