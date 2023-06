Ist das deutsche Radio Mallorca Eins an der Playa de Palma nun insolvent?

Das Projekt war ambitioniert. Als am 1. Mai 2022 das Programm vom Radio Mallorca Eins an den Start ging, herrschte Euphorie in den Redaktionsräumen am Balneario 12. Man wolle dem Platzhirsch „Inselradio“ ordentlich Konkurrenz machen. Bis zu 15 Angestellte sollten von der Playa de Palma aus ein aktuelles Radioprogramm für die Insel gestalten. Immer vor Ort sein, wenn etwas los ist.

Aushängeschild des Senders war Ex- „Dschungelkönig“ Peer Kusmagk, der sogar schwärmte, dass er bei Mallorca Eins mehr verdienen würde als seinerzeit bei seinem alten Arbeitgeber rs2, einem der größten Radiosender Berlins. Sowieso spielte Geld keine Rolle, über Jahre sei das Projekt finanziert, zumindest wurde das Peer Kusmagk so erzählt. Was aus Radio Mallorca Eins geworden ist Heute, ein Jahr später, hat Radio Mallorca Eins keine Angestellten mehr. Auf der Homepage mallorca1.live finden sich unter Aktuelles „Unsere Highlights im September“ (2022). Die Einzigen, die ab und zu noch am Mikrofon stehen und zeitlose Aufsager produzieren, die ins laufende Programm eingespielt werden, sind der Geschäftsführer Jens Becher und ein Freund des Geschäftsführers, der das „aus Spaß“ mache. Also wohl kein Geld damit verdient. Ansonsten dudelt Musik. Schon Mitte vergangenen Jahres machte sich der Unmut der Mitarbeiter breit. Grund: Trotz vollmundiger Versprechungen stellte der Sender die Auszahlung der Löhne ein. Von August bis Mitte Oktober wurden keine Gehälter mehr bezahlt. Dann ging der letzte Angestellte. Besonders bitter für diejenigen, die ihr Leben in Deutschland aufgegeben haben, um bei einem neuen innovativen Radiosender ihr Glück zu finden. Sie warten noch heute auf die ausstehenden Zahlungen. Der MZ liegt der Screenshot einer Nachricht vor, in der Geschäftsführer Becher einer Mitarbeiterin erklärt, dass dafür nun ein Insolvenzverwalter zuständig sei. Steht eine Insolvenz an? Doch ist Mallorca Eins wirklich zahlungsunfähig? Nein. Der Sender hat keine Insolvenz angemeldet, ebenso wenig die Betreibergesellschaft FEB Entertainment Group SL. Lügt Becher seine ehemaligen Mitarbeiter an, um sich vor der Entlohnung zu drücken? Auf Nachfrage windet sich der 49-Jährige. Mallorca Eins sei in einer Restrukturierungsphase, wobei eine Insolvenz durchaus eine Option sei. Alles andere seien Rachegelüste ehemaliger Mitarbeiter, die PR bräuchten und es verpasst hätten, mit ihm direkt zu reden und stattdessen lieber zur Presse gegangen seien. Mit dieser Meinung könnte er danebenliegen, denn keiner, der von der Mallorca Zeitung angefragten ehemaligen Mitarbeiter möchte seinen Namen in der Zeitung lesen. Zu peinlich und unangenehm ist es den Radioleuten mittlerweile, mit diesem Projekt in Verbindung gebracht zu werden. Die Mallorca Zeitung schickt Becher nur eine einzige Frage mit Bitte um Antwort binnen einer Woche: Wieso behaupten Sie gegenüber Mitarbeitern, insolvent zu sein, obwohl Sie keine Insolvenz angemeldet haben? Bis zum Redaktionsschluss schweigt er. Radio-Chef organisierte einst die Büchner-Hochzeit Jens Becher, Markenzeichen weißes Brillengestell, ist so etwas wie ein bunter Hund auf Mallorca mit dem Ruf eines Glücksritters. Der Leipziger führte unter anderem die Weber-Grill-Finca bei Portocolom. Dort bot der heute 49-Jährige Grillkurse an oder stellte die Räumlichkeiten für die Hochzeitsfeier von Jens und Daniela Büchner. Als kurz danach Vorwürfe laut wurden, dass die Finca für Swinger-Partys oder gar Pornodrehs missbraucht würde, trennte sich das börsennotierte US-Unternehmen Weber Inc. von Becher, der daraufhin Insolvenz anmelden musste. Wie schon zuvor in Leipzig, wo sein Unternehmen „7Sinn GmbH Die Genussakademie“ pleiteging. Andere Becher-Ideen auf Mallorca existierten nur kurz, wie das Restaurant El Faro in Portocolom. Becher war in seiner Funktion als Auswanderer auch bei „Goodbye Deutschland“ auf Vox zu sehen. Auf Kabel 1 zeigte der Koch, wie er Nuss-Nugat-Creme oder Kräuterbutter selbst macht. Motto: „Es geht günstiger, wenn man es selbst macht“. Das funktioniert nicht immer. Derzeit ist Becher für Radio Mallorca Eins auf der Suche nach neuen Geldgebern.