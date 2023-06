Ist das der Beginn einer neuen Karriere? Der ehemalige Fußball-Bundesliga-Profi Julian Schieber (u.a. Dortmund, Augsburg, Hertha BSC) hat am Donnerstag (22.6.) seinen ersten Song veröffentlicht. Gemeinsam mit DJ Xam und dem in Deutschland geborenen thailändischen Nationalspieler Philip Roller nahm der derzeitige Co-Trainer der SG Sonnenhof Großaspach den Partyschlager "Unter die Dusche" auf.

Darum geht es in dem Lied

Das Lied hat durchaus Potenzial, am Ballermann zu funktionieren. Es bedient sich der typischen musikalischen Elemente, die in der Partyhochburg üblich sind. Dass textlich der Bogen von Fußball bis Party gespannt wird, dürfte sicherlich auch kein Nachteil sein. "Heute ist eine dieser Nächte/ wo es keine Bremse gibt/ geile Party mit den Besten / beim Feiern sind wir Champions League", heißt es etwa in der zweiten Strophe. Im Refrain singt der Ex-Profi: "Ab mit dir unter die Dusche/ bleib doch fair/ das war gemein". Auch die "Schieber, Schieber"-Rufe, die den Fußballer im Laufe seiner Karriere begleiteten, dürfen in dem Lied nicht fehlen.

Ob es zu einer Präsentation am Ballermann kommen wird, ist nach derzeitigem Stand noch ungewiss. Allerdings schreibt die "Bild", Schieber sei ein großer Fan der deutschen Urlauberhochburg. Sollte er die Chance bekommen, einen Auftritt zu absolvieren, dürfte er also zusagen.

Nicht der einzige singende Ex-Spieler

Schieber ist nicht der einzige Ex-Spieler, der in diesem Jahr mit einem Partyschlager an den Start geht. Auch der Hannoveraner Hendrik Weydandt veröffentlichte vor kurzem – anlässlich seines Karriereendes – den Song "Schluss, Aus, Ende". Der 27-Jährige bekam vom Bierkönig das Angebot, das Lied live an der Playa vorzuführen. Doch Weydandt lehnte dankend ab. Stattdessen möchte er beruflich in die Steuerkanzlei seines Vater einsteigen. Und zwischendurch auf die Insel kommen, wie er in dem Song verrät: "Ich setz mich in den Flieger rein/ und komme endlich wieder Heim – nach Malle". /pss