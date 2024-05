Das beliebte Party-Lokal "Krümels Stadl" hat am Dienstag (30.4.) den ersten Teil des zweitägigen Saison-Openings gefeiert – und das mit großem Erfolg. "Es war der absolute Wahnsinn", schwärmt Lokalbetreiberin Marion Pfaff, alias Krümel, am nächsten Morgen gegenüber der MZ. "Krümels Stadl ist aus allen Nähten geplatzt. Die Leute standen sogar noch auf der anderen Straßenseite." Zwischenfälle habe es dieses Mal nicht gegeben. "Alles lief nach Plan."

"Unglaublich publikumsnah"

Besonders begeistert zeigte sich die Gastgeberin von ihren Stargästen, der Vize-Dschungelkönigin und "Bachelor"-Teilnehmerin Leyla Lahouar und dem Rapper und Dschungel-Fünftplatzierten Mike Heiter. "Leyla und Mike sind ganz entzückende, herzliche und freundliche Gäste gewesen. Die haben so lange am Tisch gesessen und es konnten sich Leute zu ihnen setzen, mit ihnen quatschen und Fotos machen. Sie waren unglaublich publikumsnah. Das gibt es heutzutage auch nicht mehr so oft so." Auch der auf Mallorca lebende Stargast Paul Janke habe sich unter die Menschen gemischt. "Jeder Act hat sein Bestes gegeben."

Neben den genannten Gästen waren unter anderem auch die Schlagersänger Alex Engel und Biggi Bardot sowie die aus "Goodbye Deutschland" bekannten Auswanderer Caro und Andreas Robens bei der offiziellen Saisoneröffnung zugegen.

Großer Andrang

Der große Andrang des Publikums hat auch die Party-erprobte Wirtin erstaunt. "Es wird von Jahr zu Jahr voller. Man fragt sich: Wo kommen die ganzen Gäste her? Wo sind in Peguera überhaupt noch Gäste? Da muss es wirklich leer gewesen sein. Ich glaube, alle waren gestern in Krümels Stadl."

Dass das Opening zwei Tage dauert, ist neu in Krümels Stadl. "Unsere Besucher fanden es immer schade, dass das Opening schon nach einem Tag vorbei war. Jetzt probieren wir es aus. Es ist ein Experiment. Läuft es gut, kann ich mir auch ein dreitägiges Opening vorstellen", sagte Pfaff erst vergangene Woche gegenüber der MZ. Am Mittwoch (1.5.) geht es mit dem Opening weiter. Hier sind unter anderem Julia Raich, Acarina und Mark Ed geladen.

Das ist Krümels Stadl in Peguera

Marion Pfaff alias Krümel betreibt ihren Stadl seit 13 Jahren. Sicherlich hilfreich für den Erfolg der Kneipe war, dass die Vox-Auswanderer-Sendung „Goodbye Deutschland" die Sängerin und ihren aus Stuttgart stammenden Mann, den sie 2009 kennenlernte und der eine Booking-Agentur für Künstler betreibt, begleitete. Das Paar hat einen Sohn. /pss