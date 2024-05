Central Fun Park: Deutscher DJ eröffnet einen Vergnügungspark in Cala Egos auf Mallorca

Mallorca-Auswanderer und DJ Artur Hait freut sich darauf, dass bald richtig Leben in seinen Vergnügungspark in Cala Egos (Cala d‘Or, Gemeinde Santanyí) kommt. Nachdem es zuletzt zu Verzögerungen bei der Lieferung einiger Geräte gekommen war, soll es kleinen und großen Besuchern seines Central Fun Park künftig an nichts mehr fehlen: Hüpfburgen, Bungee-Trampolins, Minigolf, Go-Karts, Billard- und Airhockey-Tische, Basketball, Boxen, Dart, Kicker … Auf dem 3.700 Quadratmeter großen Gelände ist all das mittlerweile aufgebaut – pünktlich zur offiziellen Eröffnungsfeier am Samstag (4.5.). Es gibt Kinderschminken für die Kinder und einen Sektempfang für die Erwachsenen. Ein DJ legt auf und das Park-Maskottchen, ein Affe, animiert die Besucher.

Im vergangenen Sommer hatte der Vergnügungspark im Sommer probeweise schon einige Monate lang geöffnet, allerdings mit deutlich weniger Gerätschaften. Zudem hat Artur Hait die Winterpause nun genutzt, um auf dem Gelände einiges umzubauen. Von den vier an das einstige Restaurant Central Park angegliederten Paddel-Tennis-Anlagen etwa ist mittlerweile nur noch eine da. Auf den anderen befinden sich nun sogenannte Hurricane Bumpers – eine Art runder Autoscooter –, die Bungee-Trampolin-Anlage und eine große Hüpfburg, die 6,50 Meter in die Höhe ragt. Einen Tag Hüpfburg für 5 Euro Nach der Winterpause hatte der Park mit angegliedertem Imbiss im März schon leise wieder aufgemacht. Eintritt zahlen Besucher keinen. Stattdessen kostet jede Attraktion separat. Für die Nutzung der Hüpfburg gibt es ein Tagesticket (5 Euro). Sich zehn Minuten auf der Bungee-Trampolin-Anlage austoben, schlägt mit 6 Euro zu Buche, fürs Mini-Golf-Spielen zahlen Erwachsene 4 Euro, Kinder 3 Euro, die wilde Fahrt mit den Hurricane Bumpers kostet 2 Euro. Für eine Stunde Paddel-Tennis ruft Hait 15 Euro auf. „Wer will, kann Schläger mitbringen. Wir verleihen für 5 Euro aber auch welche. Bälle verkaufen wir lediglich. Drei Stück kosten 10 Euro.“ Artur Hait ist Vater einer fünf Jahre alten Tochter und eines erwachsenen Sohnes, die in Deutschland leben. Er hat seit über drei Jahren eine Wohnung in Cala Egos, und will sich bald ganz dort niederlassen. Über einen Freund hatte er mitbekommen, dass für das einstige Restaurant inklusive Freizeitangebot ein neuer Betreiber gesucht wird. Der 48-Jährige, der die vergangenen 20 Jahre als DJ im Rhein-Main-Gebiet aufgelegt hatte, schlug sofort zu. Schließlich habe sich Cala Egos als Ferienort im Südosten der Insel längst einen Namen gemacht, sagt er. Freizeitpark: Central Fun Park, Carrer de l’Aguila, 9, Cala Egos (Santanyí), Opening: Samstag (4.5.), 15 Uhr, danach sofern das Wetter es zulässt, täglich ab 15 Uhr geöffnet, IG: central_fun_park, FB: Central Fun Park