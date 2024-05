Es ist sieben Uhr morgens an der Playa de Palma. Ein junger Urlauber holt sich nach einer langen Partynacht noch einen Döner vor dem Schlafengehen. Irgendwo im Hintergrund hört man die Wagen der Straßenreinigung, ansonsten sind nicht viele Menschen unterwegs. Am Strand, wo vor wenigen Stunden noch gefeiert wurde, kommen die Möwen zu einem morgendlichen Plausch zusammen. Die Playa, sie kann so friedlich wirken – für eine kurze Zeit.