It's Miami, baby! In die Jahre gekommenes Hotel an der Playa de Palma mutiert zu "Vibra Palma Cactus"

Den entspanntesten Job des Abends hatte wohl die junge Dame im türkisfarbenen Badeanzug mit dem pinken Kopftuch. Während die Mitarbeiter an der Bar den ganzen Abend in Rekordtempo Mojitos, Margaritas und Piña coladas für die rund 150 Gäste mixten, räkelte sich die Frau zu den Klängen der Salsa-Band auf einem der aufblasbaren Flamingos im komplett neu gestalteten Poolbereich des früheren „Hotel Palma Playa I“, das nun „Vibra Hotel Cactus“ heißt. Später ging es für sie auf die Tanzfläche, wo die Hotelmitarbeiterin, die zugleich professionelle Tänzerin ist, eine noch bessere Figur machte.

Nach dem Universal Neptuno im 70er-Jahre-Stil (MZ berichtete) ist es die zweite stylische Umgestaltung eines Hotels an der Playa de Palma diese Saison. Nach achtmonatigen Umbauarbeiten hat das Vibra Cactus in dritter Meereslinie am 20. Juni seine Wiedereröffnung gefeiert. Aus drei Sternen wurden vier und aus der in die Jahre gekommenen Inneneinrichtung dank des Farré & Costa (Ibiza) ein schickes Art-déco-Interieur. Möbel mit abgerundeten Ecken in Gelb und Blau laden in der Lobby zum Verweilen ein, während der Poolbereich mit einem stilvollen in Weiß, Blau und Grau gehaltenem Fliesenmuster aufwartet.

Hier kamen auch die Gäste am Donnerstagabend zusammen. Die Drinks, die Musik, der vor dem Hotel platzierte Oldtimer – alles sollte an den Karibik-Staat und an die nach der Revolution im Jahr 1959 nach Miami gezogenen Kubaner erinnern.

Schnell noch das Hotel vom Saharastaub befreit

Vibra-Hotel-Chef Antonio Domenech, der seine Kette von Ibiza aus betreibt, hielt sich bei seiner Rede kurz. Er bedankte sich bei seinem Team, das es geschafft hatte, das frisch renovierte Hotel in Windeseile vor der Party von den Unmengen an Saharastaub zu befreien, die in der Nacht zuvor über die Insel niedergegangen waren. Das vor 53 Jahren eröffnete Hotel sei seit zehn Jahren in Besitz von Vibra, erklärte der Unternehmer. „Die Renovierung stand schon lange an, doch dann kam uns die Pandemie dazwischen. Und dieses Haus mit der Fassade hat uns an den Stil von Miami erinnert.“

Also hat man einfach mal gemacht. Zum Abschluss des Abends ging es musikalisch von der Karibik weg. Gypsy-Kings-Gründungsmitglied und Sänger Chico Bouchikhi trat mit seiner Band auf und sorgte mit Hits wie „Volare“ für Begeisterung beim geladenen Publikum. Die Aufwertung der Playa, sie kam an diesem Abend gar tanzbar daher.