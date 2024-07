Zu glauben, dass sich in dem Wohnhaus in Santa Ponça bisher noch kein Nachbar über die laute Musik beschwert hat, fällt am Montagmorgen (8.7.) schwer. Shaika Al Qasimi gibt der MZ in ihrem circa acht Quadratmeter großen Ankleidezimmer an ihrem DJ-Pult eine Kostprobe ihrer noch recht neuen Leidenschaft: Auflegen. Ein House-Mix mit arabischen Einflüssen schallt aus den Lautsprechern: „Habibi, habibi“ (bedeutet so viel wie „mein Schatz“). Das Zirpen der Grillen und das Vogelgezwitscher in der ruhigen Wohnanlage mit Meerblick sind sofort übertönt. Kaum hat die 35-Jährige, die aus den Vereinigten Arabischen Emiraten stammt, ihre Finger am Mischpult, blüht sie auf. Kikinova, wie sie sich als DJane nennt, bewegt sich im Takt zur Musik, grinst und will den Lautstärkepegel gar nicht mehr herunterdrehen.

In der Crossfit-Szene erfolgreich

Erst im Dezember 2023 hat die junge Frau sich endlich an das herangetraut, was sie schon ihr Leben lang machen wollte: sich selbst und andere Menschen mit Musik glücklich machen. „Musik hat mir schon immer sehr viel bedeutet. Schon als Kind habe ich stundenlang MTV geschaut, dazu getanzt und versucht, mir die Songtexte zu merken“, erzählt Al Qasimi. Doch nach dem Studium der Öffentlichkeitsarbeit und Werbung in Dubai gelangte sie zunächst in die Crossfit-Szene. Sieben Jahre lang stemmte sie Gewichte, von denen viele andere nur träumen, nahm an Wettkämpfen in Dubai oder Kuwait teil, hatte unter anderem Red Bull als Sponsor.

"Ich war nicht mehr glüclich mit meinem Leben"

2019 zog sie dann nach Mallorca – auch weil die Insel für ihre Crossfit-Szene bekannt ist. Um neben dem harten Training und den Wettkämpfen Geld zu verdienen, arbeitete sie ab 2021 als Online-Life-Coach. Viele Kunden seien schnell von ihrer Geschichte beeindruckt gewesen. Doch vor knapp zwei Jahren merkte die 35-Jährige dann: Der harte Sport tut ihrem Körper auf Dauer nicht gut. Auch der Gang zum Fitnessstudio fiel ihr zunehmend schwerer. „Ich war nicht mehr glücklich mit meinem Leben.“

Unter anderem auf Hochzeiten kam sie immer wieder mit verschiedenen DJs ins Gespräch, holte sich Tipps von ihnen. Bei Sensebeat Culture in Palma belegte sie im Herbst 2023 einen Einsteigerkurs, leckte sofort Blut. Um sich in der Praxis zu probieren, dürfen die Kursteilnehmer von dort in einem kleinen Club, dem El Barbero, in Palmas Lonja-Viertel auflegen. Auch im Lunita in Can Pastilla und dem Rooftop des Fünf-Sterne-Hotels Nivia Borne hat sie schon aufgelegt.

Nur Freunde, DJs und deren Freunde sind persönlich eingeladen

Da Al Qasimi noch kaum Spanisch spricht, sei es aber teilweise schwierig, einen Fuß in die hiesigen Szene der großen Lokale zu bekommen. „Viele arbeiten nur mit Agenturen zusammen.“ Daher will sie sich nun auch auf andere Art mit DJs vernetzen. Al Qasimis Idee ist, in ihrer Wohnung regelmäßig Partys für Freunde und andere DJs zu organisieren, die jeweils in ihrem Ankleidezimmer in der Wohnung in Santa Ponça auflegen. „Es sollen private Partys sein, zu denen ich sonst nur Freunde einlade. Alle anderen können die closet jams aber auf Twitch streamen.“

Nach der Pandemie habe sich in der Partyszene einiges verändert, weiß Al Qasimi. „Viele Menschen wollen nicht mehr zum Feiern rausgehen, sondern die Musik und das Partyfeeling online erleben. Die Streams dauern dabei eine Stunde. „Die Zuhörer können sie sich entweder live oder, wann immer sie wollen, anschauen.“ Bisher gab es eine Party, die auch ein Test für Al Qasimi war. Auf der ganzen Welt würden Kikinova Menschen folgen. Auf Instagram hat sie aktuell 24.000 Follower. „Die Partys plane ich für 20 oder 21 Uhr, wenn meine Nachbarn noch nicht schlafen“, sagt Al Qasimi, die auf ihrem Balkon noch Crossfit-Geräte stehen hat. „Ich bin dabei, sie zu verkaufen. Jetzt ist Tanzen mein einziger Sport.“