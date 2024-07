Mit einem aufwendigen Sommerfest hat die Schörghuber-Gruppe am Donnerstagabend (18.7.) in Palma das 60-jährige Bestehen des Club de Golf Son Vida begangen. Hinter dem Teich an Loch 18 war eine Bühne mit Großbildleinwand aufgebaut, und eine kleine Armee von Mitarbeitern wieselte über das Green, um die örtlichen Freunde, Partner und Weggefährten der deutschen Unternehmensgruppe (u.a. Paulaner Bier, Arabella Hospitality) zu bewirten.

Eingeweiht hatte den Golfclub 1964 Fürst Rainier von Monaco, der drei Jahre zuvor gemeinsam mit seiner Frau, der Schauspielerin Grace Kelly, bereits das unweit gelegene Castillo Hotel Son Vida eröffnete. Golfplatz und Hotel bilden heute das Herz des gleichnamigen Villenviertels und Golfresorts im Nordwesten von Palma. Für den gehobenen Tourismus erschlossen hatte das Tal ein US-amerikanischer Abenteuer namens Steve Kusak, der sich dafür mit dem mallorquinischen Winzer José Luis Ferrer zusammentat. Die Schörghuber-Gruppe übernahm das Resort dann ab den 80er-Jahren.

"Herz und Seele" des Golfplatzes intakt

Viel Geschichte also, die in den Begrüßungsworten gewürdigt werden wollte. Bei allen im Laufe der Jahre getätigten Veränderungen und Modernisierungen seien "Herz und Seele" des Golfplatzes intakt geblieben, sagte Unternehmenschefin Alexandra Schörghuber, die als Erste, auf Spanisch, das Wort ergriff. ·"Wir sind stolz auf diese reiche Geschichte, die Holes in One und die illusteren Spieler wie dem legendären Severiano Ballesteros, Colin Montgomerie und Bernhard Langer". Diese Exzellenz gelte es beizubehalten und dabei stets das Augenmerk auf Nachhaltigkeit und Umweltschutz zu legen.

Ebenso wie der Golfplatz haben auch diese Sommerfeste Tradition: Vor Beginn des spanischen Ferienmonats August lädt die Schörghuber-Gruppe stets Vertreter der mallorquinischen Gesellschaft zu sich ein. Unter den Gratulanten dieses Jahr war denn auch etwa der Bürgermeister von Palma, Jaime Martínez. Die Stadt hat der Unternehmensgruppe gerade über 2,2 Millionen Quadratmeter Wald abgekauft, um ihn in einen neuen Stadtpark zu integrieren.

Golftourismus ist ein Wirtschaftsmotor

Die Unternehmensgruppe besitzt in Son Vida noch zwei weitere Golfplätze (Son Quint und Son Muntaner) sowie ein weiteres Fünf-Sterne-Hotel (Sheraton Mallorca Arabella Golf Hotel). Hinzu kommt noch das ebenfalls luxuriöse St. Regis Mardavall in Costa d'en Blanes.

Francisco Vila, der Verantwortliche der Spanien-Geschäfte der Gruppe, hob in seiner Rede einmal mehr die Bedeutung des Golftourismus hervor, der dazu beitrage, die Saison zu entzerren, der Insel hohe Einnahmen beschere und viele Vollzeit-Jobs schaffe. Das Golfresort beschäftige 160 Mitarbeiter, gemeinsam mit denen der Hotels seien es sogar 900 Mitarbeiter.

Vom Mandelpflücker zum Caddy-Meister

Einer von ihnen war bis zu seinem kürzlichen Eintritt in den Ruhestand der Caddy-Meister Eustaquio Lorite. Der ehemalige Mandelpflücker war mehr als 50 Jahre im Golfclub Son Vida beschäftigt und erfuhr bei der 60-Jahre-Feier noch einmal eine gesonderte Ehrung auf der Bühne.

Stimmig dann auch die Wahl der Musik: Gegen Ende des Abends spielte, ganz Sixties, die Beat-Band Los Brindis auf. Hochwertig und aufwendig auch das gastronomische Angebot: Auf einer eigens gereichten "Scorecard" zählte der Autor dieser Zeilen drei unterschiedliche Cocktails, sechs Vorspeisen, sieben Hauptgerichte und sage und schreibe 19 überaus elaborierte Desserts.