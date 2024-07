Die Freikörperkultur (FKK) auf Mallorca ist immer weiter rückläufig. Immer weniger Menschen entscheiden sich dazu, nackt an den Inselstränden zu baden - nicht zuletzt aus der Angst heraus, dabei fotografiert, gefilmt und ins Netz gestellt zu werden. Dabei war der nudismo einst auch ein gesellschaftspolitisches Statement.

Es war in den 1980er Jahren, als es auf der Insel unter den jungen Leuten erstmals in Mode kam, ohne Badekleidung die Strände zu genießen. Kein Wunder - 40 Jahre lang war unter Franco Nacktheit ein großes Tabu. Sich nun unbekleidet zu zeigen, war für viele Anhänger der nudismo-Bewegung auch ein Zeichen für Freiheit.

Früher die Jungen, heute die Alten

"In den 80 waren alle, die es taten, jung", erinnert sich Apolonia Alou, die sich auch heute noch als Nudistin bezeichnet. "Den älteren Menschen auf der Insel wäre es nicht einmal in den Kopf gekommen, sich öffentlich auszuziehen. Vielleicht sah man damals mal den ein oder anderen älteren Ausländer ohne Kleidung, aber das war's." Jetzt habe sich das Altersgefälle komplett umgekehrt. "Die jungen Leute heute zeigen sich nicht mehr nackt", so Alou. Es seien weiterhin - wenn überhaupt - nur noch Menschen ihrer Generation, die mittlerweile in die Jahre gekommen sind, aber sich immer noch als "Hippie-Erben" von einst bezeichnen.

Die Menschen seien in den letzten Jahren immer prüder geworden. "Wir Mädchen trugen damals keine BHs, schminkten uns nicht, um in die Schule zu gehen und zeigten uns selbstverständlich nackt, wenn wir in einer Bucht baden wollten", versichert Alou.

Komplexe und Überfüllung

Jetzt sind junge FKKler die Ausnahme auf Mallorca. MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" trifft bei der Recherche zwei vereinzelte junge Mallorquiner, die in einer Minibucht im Gemeindegebiet Deià nackt baden. "Nudismo bedeutet für uns, total mit seinem Körper in Frieden zu sein, alle Komplexe abzulegen, es ist befreiend", findet eine von ihnen, Marga Pellicer. "Denn ma würde sich nicht vor anderen Leuten entkleiden, wenn man nicht mit seinem Körper im Reinen ist."

Aber es sind nicht nur die steigenden Unzufriedenheiten und Komplexe der jungen Menschen, die sie daran hindern, sich nackt zu zeigen, sondern auch die Überfüllung der Buchten. "Wenn jemand Nudismus in einer abgeschiedenen Bucht betreibt, und nicht an einem großen Strand, dann tut er das, weil er Privatsphäre sucht", erklärt Mateu Jaume. "Wenn diese Orte aber immer mehr bevölkert werden, weil es keine geheimen Buchten mehr gibt, dann gibt es auch weniger Nacktbader", versichert er.

Keine Geheimtipps mehr

Dabei finden sich im Internet noch immer lange Listen mit Stränden und Buchten, an denen die Freikörperkultur traditionell betrieben wurde. Doch die Intimität und Magie, die damit verbunden ist, verschwindet durch ein paar Klicks - eben weil sie dadurch nicht mehr versteckt sind.

Cala Mago war einst eine typische FKK-Bucht. Heute finden sich beim Besuch der Zeitung nur vier Nacktbader - alles Ausländer über 40 Jahre. "Mir ist es egal, aber ich glaube, dass es einigen Leuten peinlich ist, sich auszuziehen, an einem Strand, der voller Leute ist", vermutet einer von ihnen, Andrew. "Im Internet habe ich gesehen, dass das hier ein FKK-Strand ist. Aber scheinbar sind wir die einzigen, die es sich trauen", scherzt der Brite John Wilson.

Rechtlich gesehen ist Nacktbaden schon lange kein Problem mehr: Bereits im Jahr 1989 wurde der nudismo an Stränden und Buchten aus dem spanischen Katalog der Gründe für Erregung öffentlicher Ärgernisse gestrichen. Trotzdem startete die Gemeinde Ses Salines im vergangenen Jahr den Versuch, das Nacktbaden an allen Stränden im Gemeindegebiet - auch an den Ur-FKK-Stränden wie Es Trenc oder Es Carbó - zu verbieten. Nach Protesten wurden die Pläne wieder verworfen.