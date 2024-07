Das Mitte Juli geschlossene Lokal an der Playa de Palma ist wieder geöffnet: Wie das Online-Portal "Der Westen" berichtet, ist das Restaurant "La Rosa" im Carrer Cartago, 55 am Wochenende wieder geöffnet – und gut besucht.

Feuerwehr und Ortspolizei hatten das Gebäude am 19.7. evakuiert, nachdem Mängel an einer tragenden Säule festgestellt worden waren. Wie es in einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung von Palma hieß, wurden die Mängel bei einer Routinekontrolle des dreistöckigen Gebäudes am Vormittag festgestellt.

Wie die Betreiberin des Lokals gegenüber "Der Westen" erklärte, habe man die Säule mittlerweile repariert. Die Schließung sei "übertrieben" gewesen, erklärte eine andere Mitarbeiterin.

In der Nähe des Medusa Beach Club

Das Gebäude befindet sich in unmittelbarer Nähe des Medusa Beach Club, der am 23. Mai einstürzte und dabei vier Menschen tötete und 16 weitere verletzte. Der Eigentümer, der österreichische Geschäftsmann Christian A., wurde am 26. Juni verhaftet, da ihm vorgeworfen wurde, nicht genehmigte Arbeiten an dem Gebäude durchgeführt zu haben, die zu dem Einsturz geführt hätten. /pss/jk