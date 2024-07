27 Jahre ist es mittlerweile her, dass "Ballermann 6" in die Kinos kam. In Deutschland ein Publikumserfolg, war der Film in Spanien, insbesondere aber auf Mallorca, ein Skandal. Der hemmungslose Alkoholismus, der Sexismus und die zelebrierte Hirnlosigkeit der Protagonisten kamen alles andere als gut an, auf einer Insel, die sich schon damals um so genannten Qualitätstourismus bemühte.

Nun läuft der Trash-Klassiker mal wieder im Fernsehen. Kabel 1 zeigt den von Bernd Eichinger produzierten Streifen mit Tom Gerhardt und Hilmi Sözer in den Hauptrollen am Dienstag (30.7.) zur Primetime um 20.15 Uhr. Darum geht es Das Portal Moviepilot beschreibt die Handlung folgendermaßen: Nachdem Tommie (Tom Gerhardt) und Mario (Hilmi Sözer) von ihrem Job als Osterhasen gefeuert werden, fliegen sie beide nach Mallorca, um ihrem Ärger Luft zu machen. Schon auf dem Flughafen fallen sie durch ihr kindisches Benehmen auf. Auf Mallorca angekommen, machen sie vor keinem Bier und keiner Frau halt. Die zwei Chaoten begeben sich von einem Abenteuer ins nächste. Die Rezeption Obwohl Intellektuelle unisono die Nase rümpften – oder genau deshalb –, wurde „Ballermann 6“ zum Phänomen, dem sich selbst höchste mediale Sphären annahmen, weil man am Thema nicht vorbeikam. So berichtete „Der Spiegel“ einigermaßen fassungslos: „In manchen Lichtspielhäusern sorgte das Ballermann-Fieber in den vergangenen Tagen für groteske Szenen – die Saufschlacht fand plötzlich im Saal statt.“ Ein Kino sah sich sogar gezwungen, den Film wegen „enthemmter Zuschauer“ aus dem Programm zu nehmen: „Sie grölten, sie tranken und forderten die Platzanweiserinnen zum Striptease auf.“ Nicht nur auf Mallorca, in ganz Spanien wurde „Ballermann 6“ zum Politikum. Die Tageszeitung „El País“ wies schon im Titel darauf hin, dass die Dreharbeiten unter anderem in einem der Lokale eines kurz zuvor ermordeten deutschen Unternehmers stattgefunden hatten (Manfred Meisel), und befand: „All die Jahre der Bemühungen um mehr Qualitätstourismus, der positiven Berichterstattung, um das Image einer Insel der Reichen und Berühmten wie Boris Becker und Claudia Schiffer zu verbreiten – alles für die Katz.“ Für Mallorcas Politiker war der Film möglicherweise der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte, denn seit den 90er-Jahren überbieten sich die aufeinanderfolgenden Stadtregierungen von Palma in Bemühungen, Initiativen, Verordnungen und Offensiven, um den Ballermann zu zähmen. Das ist nicht zur Gänze gelungen, aber die unkontrollierten Exzesse gehören der Vergangenheit an – heute finden die kollektiven Besäufnisse unter polizeilicher Überwachung statt, und die Zone gilt beinahe schon als Familienstrand. Zumindest tagsüber.