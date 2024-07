Sauftouristen kennt Mallorca seit längerem. Durch Plattformen wie Tiktok wird es nun immer mehr zur Gewohnheit, dass diese Urlauber mit ihrem Verhalten in den sozialen Netzwerken angeben. So zuletzt eine Gruppe spanischer Urlauber, die auf Mallorca ein Boot gemietet hatte.

"Aus Versehen versenkt"

Das erste von drei Videos, die auf Tiktok mit dem Titel "Wir haben aus Versehen ein Boot versenkt" hochgeladen wurden, zeigt die Urlauber in einer brenzligen Situation. Ihr Boot ist voller Wasser. Offensichtlich gut angetrunken und mit Drinks in der Hand amüsieren sich die vier jungen Männer über ihre Lage. Immer mehr Dosen und Flaschen schwappen vom Boot hinaus ins Meer, doch das kümmert sie wenig. Eher halbherzig versuchen sie, das eindringende Wasser mit einer Kühlbox hinauszuschaufeln.

Wie das Wasser ins Boot gelangt ist, geht aus dem Video nicht hervor. Man kann nur mutmaßen, inwieweit die Urlauber selbst dafür verantwortlich waren. Irgendwann kommen sie auf den Gedanken, ihre Handys vor dem Wasser zu schützen. In dem zweiten Video sieht man, wie sie versuchen, das Wasser aus dem mittlerweile komplett gefüllten Boot mit den Händen zu entfernen, da die Kühlbox mittlerweile auch ins Meer gedriftet ist.

In Teil 3 folgt dann die Auflösung. Die Urlauber werden von einer Yacht mit deutscher Flagge aufgenommen, die auch gleich das verunglückte Boot abschleppt. An Bord gibt es für die Urlauber dann erstmal ein Bierchen.

Zahlreiche Aufrufe

Dass sich derartige Aktionen in Bezug auf die Aufmerksamkeit lohnen, zeigen die Aufrufe. In 24 Stunden wurde das erste Video über 4,2 Millionen Mal auf TikTok ausgespielt. Video Nummer zwei kommt auch schon auf über eine Million Aufrufe. Für einen Account, der gerade einmal fünf Videos hochgeladen hat, sind das erstaunliche Zahlen. Inwieweit der Bootsverleih so begeistert von der Aktion ist, geht aus dem Video nicht hervor. Die Reaktionen in den Kommentaren sind eher gemischt. Manche User zeigen sich belustigt, andere schütteln den Kopf.