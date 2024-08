Partyzeit auf Mallorca: Diese deutschen Feste stehen in den kommenden Tagen an

Sommer ist Partyzeit auf Mallorca: Und Anfang August ist Hochsaison für Feiern und Feste aller Couleur. Und gerade in der deutschen Inselcommunity stehen in den kommenden Tagen einige wichtige Termine an.

Remus Lifestyle Night

Den Auftakt macht am Donnerstag (1.8.) Marcel Remus. Der Fanta-Connaisseur und Social-Media-Star lädt ins noble Hotel Pure Salt nach Port Adriano, wo die diesjährige Ausgabe seines Society-Events Remus Lifestyle Night stattfindet. Und wie auch in den vergangenen Jahren ist auch diesmal ein Stargast aus Übersee geladen. Am Mittwochnachmittag landete La Toya Jackson am Airport in Palma. Die Schwester des einstigen King of Pop, Michael Jackson –die ihrem berühmten Bruder zum Verwechseln ähnlich sieht –, kam im Linienflug auf die Insel.

Die Sängerin, die Mitte der 80er-Jahre mit "Heart Don't Lie" den größten Hit einer für Familienverhältnisse eher unerfolgreichen Karriere feierte, zeigte sich entzückt von dem Engagement: "Ich bin sehr froh, auf Mallorca zu sein und an diesem tollen Event teilzunehmen."

Mallorca Media Night

Auch Michael Ammer veranstaltet in diesem Jahr wieder seine beliebte Mallorca Media Night. In diesem Jahr geht es in den Mallorca Country Club in Santa Ponça. Am Samstag (3.8.) gibt es neben Tänzerinnen und Pyro-Shows auch ein buntes musikalisches Programm. So wurde Ricardo Marinello verpflichtet, der erst vor wenigen Wochen zum Auftakt der EM im Megapark gemeinsam mit Tausenden Fußballfans die Nationalhymne sang.

Ebenfalls mit dabei ist Art Garfunkel Jr. Der Sohn des berühmten Duo-Partners von Paul Simon hat sich eine eigene musikalische Karriere im Bereich des deutschsprachigen Schlagers aufgebaut und dürfte unter anderem seine Interpretation der 60er-Jahre Klassikers "San Francisco" von Scott McKenzie darbieten. Das weitere Line-Up: die Violinistin Beatrice Loew-Beer, sowie die DJs Marvin Aloys (u.a. Pacha Ischgl) und Felipe Schiefer (Ritzi Mallorca).

Sommerparty der Mallorca Zeitung

Und nicht zuletzt feiert auch die MZ das Comeback der jährlichen Sommerparty. In diesem Jahr wurde mit dem Mallorca Country Club eine neue Location gewählt. Im exklusiven Ambiente der Einrichtung, in der im Juni das ATP-Turnier Mallorca Championship stattfand, wollen wir gemeinsam mit Ihnen die Vorzüge des mallorquinischen Sommers bei Livemusik, Weinverkostungen und einem exquisiten Catering genießen.

Fünf hochkarätige Bodegas der Insel bieten ihre feinsten Tropfen zur Verkostung an. Das Catering findet im Barbecue-Style statt. Neben verschiedenen Fleischstücken und Burgern werden auch Fisch und vegetarische Optionen gereicht. Wieder mit dabei sind auch die beliebten Schinkenschneider, die die luftgetrocknete Köstlichkeit in hauchdünne Scheiben zaubern. Für die musikalische Untermalung sorgen ein DJ des spektakulären Nachtclubs Lío und das Duo La Boheme.

Der Eintritt kostet 50 Euro unter entradium.com/events/mallorca-zeitung-sommerfest. Ein kostenloser Shuttle-Service verkehrt von Palma und zurück.