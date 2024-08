Es wirkt nur auf den ersten Blick, als sei Michael Ammer erwachsen geworden. Stand auf früheren Partys immer ein Kübel Wodka vor ihm und seiner Entourage, so ist es heute Wasser.

Doch der erste Eindruck täuscht, denn der Partyveranstalter trinkt nur deshalb Wasser, weil ihm der Arzt von übermäßigem Alkoholgenuss abgeraten hat, ebenso von zu viel Wind. Ammer hat eine Nervenentzündung in seiner rechten Gesichtshälfte.

Vor ein paar Wochen sah er noch aus, wie ein Schlaganfall-Patient. Die halbe Gesichtspartie hing schlaff herunter. Doch mit logopädischen Übungen und anderen Techniken ist es dem 63-Jährigen gelungen, dass davon nichts mehr zu sehen ist. Dennoch muss er vorsichtig sein. „Ich habe ein gewisses Schlaganfall-Risiko“, sagt er. „Kann deshalb sein, dass ich gleich einfach verschwinde“.

Knapp 250 Gäste kamen nach Santa Ponça

Doch Ammer bleibt bis Mitternacht. Ebenso wie die meisten der knapp 250 Gäste im stylischen Mallorca Country Club von Santa Ponça. Darunter Schauspieler Martin Semmelrogge, NDR-Moderator Hinnerk Baumgarten oder Sänger Roberto Blanco. Durch den Abend führte Moderator Jörg Dahlmann im pinken Anzug.

Vor zwei Jahren feierte Ammer das letzte Mal auf Mallorca eine seiner legendären Partys. Danach verlor der Anima Beach Club am Stadtstrand von Palma seine Musik-Lizenz, weil konsequent die behördlichen Lärmschutz-Auflagen ignoriert wurden. Diese Gefahr bestand dieses Mal nicht, der Mallorca Country Club liegt umgeben von Tennisplätzen in der Einöde, mit nur wenig Nachbarn.

Gesprächsthema Marcel-Remus-Party

Talk-Thema des Abends war neben dem Schlaganfall-Risiko des Veranstalters aber eine andere Party, die zwei Tage vorher stattfand. Das Fest des Maklers Marcel Remus, der mit allerlei Hollywood-Prominenz und Prahlereien beeindrucken wollte. In seiner Party-Rede führte Remus als Erstes an, dass er noch am Morgen ein Haus für über 13 Millionen Euro verkauft habe, was von den anwesenden Gästen mit Augenrollen quittiert wurde.

Überhaupt wurde viel gelästert über das Remus-Event auf dem Ammer-Event. Gemeckert wurde über Getränkeauswahl, fehlende Durchlüftung, zu wenig Speisen und zu schlechten Sound bei dem Auftritt der Stargäste „Ace of Base“. Ein mangelhaftes Preis-Leistungs-Verhältnis empfanden die Gäste, die bis zu 750 Euro für die Karte gezahlt hatten.

Unaufgeregtes Event mit Klassentreff-Charakter

Bei der von Sponsoren finanzierten Ammer-Media-Night sang Star-Tenor Ricardo Marinello (u.a Turandot) in einer für mallorquinische Events ungewöhnlich guten Soundkulisse. Und auch die Speisen- und Getränkeauswahl funktionierte einwandfrei bis Mitternacht.

Und, es war nicht die One-Man-Show, für die Ammer einst berühmt wurde. „Hier geht es nicht um mich, es geht darum, dass sich alle amüsieren“. Und so bleibt der Eindruck eines unaufgeregten Events mit Klassentreff-Charakter. Eine Erwachsenen-Party. Bleibt abzuwarten, ob der Party-Profi Ammer nach vollständiger Genesung dieses Niveau beibehält, wenn wieder Wodka ins Spiel kommt…